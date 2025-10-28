Suscribirse

Maluma confesó la vida amorosa desenfrenada que llevaba antes de Susana, la mamá de su hija: “Quiero salir con una gata nueva”

El cantante expuso totalmente cómo vivió este momento de su vida.

28 de octubre de 2025, 10:06 p. m.
Maluma habló de su vida amorosa antes de su pareja Susana. | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram: @maluma

En la industria musical colombiana, el reguetón es uno de los géneros que es reconocido a nivel global, sobre todo por tener exponentes como Karol G, J Balvin, Feid, Maluma, entre otros.

En la escena musical, uno de los más conocidos y que ha sobrepasado esquemas y expectativas en su público ha sido Juan Luis Londoño Arias, más conocido por sus fanáticos como Maluma.

Luego de sorprender con dos grandes conciertos en Medellín y Bogotá el pasado mes de mayo del presente año, el paisa decidió tomarse un tiempo de descanso para enfocarse en otros proyectos y en su familia.

Maluma habló de su vida amorosa, antes de tener a su novia Susana

Recientemente, el cantante estuvo en el pódcast Nude Project, espacio donde no solamente se dejó ver como el cantante, sino que también dio un vistazo a su vida más privada e íntima a nivel de familia.

Como todo artista, Maluma reconoció que tuvo un momento de locura en su carrera, donde se fijaba mucho en mujeres y tenía una vida desenfrenada con ellas.

De manera íntima, confesó que en este momento de su vida, buscaba salir con una mujer nueva, incluso si recién había terminado con otra o salido con otra: “Quiero salir con una gata nueva hoy, quiero conocer otra y justo había salido con otra el día anterior... a mí se me salía de las manos”, dijo.

Según Maluma, era una persona demasiado enamoradiza y vivía “Muy enamorado”, añadió.

En la misma conversación, Maluma afirmó que aprovechaba las fechas especiales para enviarles regalos a todas las mujeres con las que hablaba en ese tiempo y les dejaba mensajes prácticamente iguales.

“Era San Valentín y yo mandaba ramo de flores pa’ acá, pa’ allá y pa’ allá. Esperaba la llamada de cada una, feliz. Les decía: ‘Te las mandé con mucho amor porque te extraño’, de verdad lo sentía”, añadió.

En la conversación, Maluma afirmó que en su vida todo esto cambió desde la llegada de Susana a su vida, su actual novia y mamá de su hija Paríps. “No entendía que la soledad y lo bueno de una relación, podía encontrarlo en una sola mujer”, señaló.

El amor que encontró y alimenta día a día con Susana es tan grande, que durante el concierto del antioqueño en Medellín, su tierra, hizo una especial dedicatoria a su pareja: “Sin ti, nada de esta mierda existiría. Te amo con todo mi corazón”, dijo frente a todo el público y señalando a su novia.

