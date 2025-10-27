Suscribirse

Maluma reveló la fuerte crisis que sufrió en un momento de su carrera musical y cómo la superó: “Bebía mucho alcohol”

El cantante paisa abrió su corazón y habló de las difíciles situaciones que vivió, las cuales le llevaron a realizar cambios en su vida.

27 de octubre de 2025, 10:10 p. m.
Maluma abrió su corazón y contó la fuerte crisis que sufrió en un momento de su carrera.
Maluma abrió su corazón y contó la fuerte crisis que sufrió en un momento de su carrera. | Foto: YouTube NUDE PROJECT

Maluma es uno de los cantantes colombianos del género urbano más reconocidos a nivel mundial, pues su trayectoria musical ha estado marcada por importantes momentos, como su más reciente presentación en el Empire State de Nueva York, la cual fue un hito en su carrera artística.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Nude Project, que también es una marca de ropa y un movimiento fundado por Bruno Casanovas y Álex Benlloch; el artista habló de una situación difícil que vivió, lo que hizo y cómo logró superarlo.

Sí, bebía mucho alcohol”, confesó Juan Luis, explicando que esa fue una “ayuda” para poder permanecer activo a sus pendientes como entrevistas y conciertos, y aunque, al día siguiente se sentía mal, lo volvía hacer porque creyó estaba haciendo las cosas bien: “Me levantaba enguayabado, pero me tenía que ir para el gimnasio”.

El artista oriundo de la ciudad de Medellín también mencionó que ese hábito fue una “bomba de tiempo” que con la llegada de su pareja y el nacimiento de su hija le hizo hacer un cambio y entender que hay muchas formas de divertirse y estar bien.

“Estar aburrido también es rico. Hoy en día lo veo así, pero me tuvo que dar una crisis muy fuerte emocional para poder darme cuenta de que casi a muchas personas nos pasa así, pero no deberíamos llegar a ese extremo”, agregó.

El momento en el que la vida de Maluma cambió

El intérprete de exitosas canciones como ‘Borro Cassette’ y ‘ADMV’, aprovechó para dejar un mensaje a quienes pasan por una situación similar y para aquellas personas que no lo han vivido para que no hagan lo mismo que él hizo.

“No tienes que tocar el fondo realmente para saber que puedes tener una vida maravillosa. Eso es como el mejor consejo que yo le daría a la gente: no esperes a tocar fondo para te empieces a sentir bien, lo puedes hacer desde ya”, dijo.

Maluma, quien hace poco sorprendió con su lujoso carro, afirmó que la vida se trata de un balance porque aunque ha adquirido cosas costosas y de marca, su felicidad también está en espacios con su familia y haciendo lo que realmente le gusta.

Maluma confesó estar agradecido por todo lo que ha vivido.
Maluma confesó estar agradecido por todo lo que ha vivido. | Foto: Captura de YouTube NUDE PROJECT

Cuando me dio ansiedad dejé de fumar marihuana, dejé de tomar licor. Solamente pensaba en levantarme temprano y estar en sauna, baños de hielo”, confesó, haciendo referencia que fue un cambio extremo que no le ayudo a sentirse mejor, pero le sirvió para darse cuenta de que tampoco era la forma de hacerlo.

Por último, Juan Luis manifestó que se siente agradecido con lo que ha vivido porque eso le ha permitido convertirse en lo que es hoy en día y también aprendió hacer las cosas con intención, por lo que ya no siente culpa y siente que está realizando su propósito.

