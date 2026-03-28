Murió a los 66 años Santiago Munévar, reconocido actor de televisión y figura del doblaje

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse la muerte del actor colombiano Santiago Munévar, a los 66 años. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Colombiana de Actores (ACA) a través de su cuenta oficial de Instagram, mediante una publicación acompañada de una imagen. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento ni ha habido un pronunciamiento oficial por parte de su familia.

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Munévar es recordado no solo por su trabajo escénico, sino también por la huella humana y artística que dejó en quienes lo escucharon y conocieron. Además de su trayectoria en televisión, se destacó durante años en el mundo del doblaje, donde consolidó una carrera sobresaliente.

Su fallecimiento ocurrió en el Día Mundial del Teatro, una coincidencia que muchos han interpretado como un símbolo de permanencia. En una fecha dedicada a celebrar el arte escénico, su partida adquiere un significado especial, como si su legado quedara íntimamente ligado a ese espacio donde convergen la palabra y la emoción.

Murió en el Día Mundial del Teatro. Foto: Tomada de Doblaje Wiki

“Hay voces inconfundibles. Bastaba escucharlo para saber que algo verdadero estaba ocurriendo. Santiago sabía reír, incluso en los momentos más difíciles. Un caballero”, se lee en la publicación de la ACA.

Nacido el 16 de abril de 1959, fue una de las voces más reconocibles y versátiles de la industria audiovisual colombiana. Su trayectoria abarcó prácticamente todos los medios —radio, televisión, teatro, cine y doblaje—, lo que lo consolidó como un referente indiscutible, especialmente en el ámbito de la narración.

Desde muy joven, el artista tuvo presencia en la televisión colombiana. Su carrera en la pantalla chica comenzó en 1975, con participaciones en diversos seriados y telenovelas. Entre sus trabajos más recordados se encuentra la comedia Aquilino el inquilino, que protagonizó.

Falleció el actor colombiano Santiago Munévar a los 66 años. Foto: Tomada de X @SantiagoMunvarR

Como director de doblaje y actor de voz, formó parte de la generación que dio forma a esta industria en Colombia. Su talento lo llevó a narrar durante varios años producciones de canales internacionales como National Geographic y Discovery Channel, donde su tono sobrio y envolvente acompañó innumerables historias.