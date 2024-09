Maluma descrestó a su novia con regalo de millones; Susana quedó atónita: “qué es esta locura”

Maluma reveló el lujo regalo que le dio a su novia Susana Gómez

Como era de esperarse, el primer capítulo abarcó cómo fue el anuncio del embarazo a su familia y cómo Susana le dio la noticia de que se iba a convertir en padre. Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el qué ni el cómo, pues si bien fue muy lindo y especial, lo llamativo fue el lujoso carro que Maluma le regaló a su novia.

Reacción de Maluma al enterarse de que iba a ser papá

Maluma compartió en una reunión en su hogar, con su familia y la de su novia Susana, que se sorprendió enormemente por un regalo inesperado de su pareja. La estrella colombiana confesó que al principio no podía creer lo que estaba sucediendo, ya que Susana le entregó pruebas de embarazo junto con un pequeño obsequio.

“Cuando llegué a casa, Susana me dijo: ‘Tengo un regalo para ti’. Me sorprendió porque no esperaba un presente así en un día cualquiera. Al sentarme en el balcón, vi las dos pruebas de embarazo, una mostrando el resultado y la otra indicando las semanas”, contó.