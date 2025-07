Margarita Rosa de Francisco se destapó y soltó contundente mensaje sobre polémico tema: “Me parece inmunda y cero excitante”

Ante los comentarios de inconformidad, Margarita Rosa de Francisco no dudó en pronunciarse a través de su cuenta oficial de X, donde compartió su perspectiva sobre el tema. La artista fue contundente, expresando su visión con objetividad y discreción al manifestar que no disfruta del consumo de contenido para adultos.

“En el tema de la pornografía y la prostitución, cuando no me peinan las abolicionistas me peinan las regulacionistas. Mi opinión está muy influenciada por mi aversión a la pornografía en todos los ámbitos (no por moralismo, sino por pura estética; me parece inmunda y cero excitante) y por considerar la prostitución una forma de violencia patriarcal”, escribió en una publicación.