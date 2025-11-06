María Fernanda Cabal soltó confesión amorosa y habló de ‘cachos’ que puso a exnovios: “Era posesiva”

En la actualidad hay distintos programas en los que se entrevistan tanto famosos de la industria del entretenimiento, como figuras públicas que destacan en la política, como la politóloga María Fernanda Cabal.

Recientemente, la senadora estuvo como invitada en La sala de Laura Acuña, y allí, en conversación con la famosa presentadora, reveló detalles de su vida, sobre todo de su matrimonio con José Félix Lafaurie, con quien tiene cuatro hijos: Luisa, Denisse, Santiago y Juan José y de cómo llevó su vida amorosa antes de su unión con Lafaurie.

María Fernanda Cabal, reconocida senadora, habló de su vida amorosa. | Foto: Instagram @mariafernandacabal

En esta conversación con Acuña, Cabal también habló sobre diferentes aspectos más allá de la política, que es por lo que es más reconocida.

La fe, su visión sobre el aborto, la justicia social, su rechazo a la hipocresía política y su infancia en Cali, en la que tuvo influencia artística y de mucha disciplina, fueron algunos de los temas que también tocó en la charla.

María Fernanda Cabal hizo confesión sobre su vida amorosa

La entrada al tema amoroso permitió que Laura fuera directo a indagar cómo es ella en sus relaciones de pareja, incluso si es celosa.

Ante esta pregunta, María Fernanda confesó que efectivamente sí había sido muy celosa en sus relaciones pasadas, y que incluso ella los engañaba para que no se le adelantaran en hacerlo.

“Lo fui, fui celosa porque era posesiva, como me gustaba tener novios guapos. Claro que a veces le ponía los cachos a mis novios, pero no me gustaba que me los pusieran a mí”, señaló.

En esta conversación, también resaltó el hecho de que afirmara que en su entorno es común tener relaciones amorosas entre familiares, pues sus padres son primos.

“Hay un dicho que dice entre primo y primo más me arrimo, pero eso era un peligro porque mis papás tienen el apellido repetido, al derecho y al revés. Mis papás son primos muchísimas veces, mis abuelos eran primos”, le dijo Cabal a Laura Acuña.