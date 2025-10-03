María Fernanda Cabal se ha consolidado como una de las políticas más comentadas y sonadas de Colombia, debido a su trayectoria, sus intervenciones y sus controversias en distintos espacios. La empresaria llamó la atención desde muy joven, ganando popularidad entre miles de colombianos.

La actual precandidata del Centro Democrático suele despertar reacciones con sus entrevistas y publicaciones, por lo que recientemente generó comentarios en varias personas en redes sociales. La figura política compartió una serie de recuerdos, los cuales permitieron ver parte de su pasado personal y familiar.

De acuerdo con lo que quedó registrado, María Fernanda Cabal utilizó su cuenta oficial de Instagram para subir un carrete de fotos en las que dejó a la vista recuerdos de su juventud, de su matrimonio y de su familia. Cada una de las postales era distinta a la anterior, lo que permitió que los seguidores conocieran otra parte de su vida personal.

En las primeras imágenes, la senadora apareció posando frente a las cámaras, luciendo los looks de la época. Se le vio jugando con su cabello, con sus atuendos y con sus gestos, cautivando al lente como toda una modelo.

También incluyó dos fotografías de su adolescencia y niñez, con los tonos característicos de aquel tiempo para revelar las imágenes. En ellas reflejaba su inocencia y su lado más tierno, lo que le valió elogios de sus seguidores.

En otra de las imágenes compartidas, Cabal mostró cómo lucía el día de su matrimonio con José Félix Lafaurie: posó con un vestido blanco, el cabello recogido, un ramo de flores y guantes.

En la última fotografía, la política revivió un momento familiar junto a su esposo y sus cuatro hijos: Juan José, Luisa, Denisse y Santiago, quienes eran niños en ese entonces.

“Recuerdos de mi juventud y de mi familia”, escribió en el pie de foto de la publicación, donde agregó un emoji de corazón.

Estas imágenes despertaron reacciones en los seguidores de la figura pública, quienes no dudaron en exaltar su belleza, sus cambios y la elegancia que siempre había tenido.