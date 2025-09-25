Suscribirse

CONFIDENCIALES

María Fernanda Cabal fue abordada por dos raperos en Cartagena mientras caminaba; así reaccionó la precandidata

La reacción de la precandidata presidencial del Centro Democrático quedó registrada en video.

Redacción Confidenciales
25 de septiembre de 2025, 9:07 p. m.
María Fernanda Cabal en Cartagena.
María Fernanda Cabal en Cartagena. | Foto: Pantallazos de video de la cuenta en Instagram: ultimanoticiacol

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a la senadora y precandidata María Fernanda Cabal caminando por el Centro Histórico de Cartagena cuando es abordada por dos raperos, quienes la siguieron de cerca y empezaron a dedicarle unas rimas improvisadas.

Contexto: María Fernanda Cabal anunció qué funciones tendría su esposo, José Félix Lafaurie, si llega a la Presidencia: ¿saldría de Fedegán?

Se trata de dos jóvenes, quienes trataban de captar la atención de Cabal a través de la música urbana.

Sin embargo, en las imágenes no se ve a la precandidata tan cómoda mientras seguía caminando, rodeada de su esquema de seguridad.

Tras viralizarse el video, algunos internautas comentaron: “No está incómoda, todo lo contrario, feliz y agradecida de que le hubieran compuesto un rap”; “ella despreciándolos y ellos lambiéndole”; “soy Cartagenera y estos grupos son pesados. Si prestas un poquito de atención, tienes que darles plata a todos, nada de compartir”; “Ahora, con tanta inseguridad, no deberían permitirles arrimársele mucho”; “Eso da miedo. Recordemos que en Colombia matan precandidatos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

2. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

3. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

4. Duro castigo a Amazon Prime: la razón que puso en problemas al gigante de las ventas

5. Fabio Arias, presidente de la CUT, salió en defensa de Petro ante su discurso en la ONU y se despachó contra Trump

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Fernanda CabalCartagena

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.