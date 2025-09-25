CONFIDENCIALES
María Fernanda Cabal fue abordada por dos raperos en Cartagena mientras caminaba; así reaccionó la precandidata
La reacción de la precandidata presidencial del Centro Democrático quedó registrada en video.
En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a la senadora y precandidata María Fernanda Cabal caminando por el Centro Histórico de Cartagena cuando es abordada por dos raperos, quienes la siguieron de cerca y empezaron a dedicarle unas rimas improvisadas.
Se trata de dos jóvenes, quienes trataban de captar la atención de Cabal a través de la música urbana.
Sin embargo, en las imágenes no se ve a la precandidata tan cómoda mientras seguía caminando, rodeada de su esquema de seguridad.
Tras viralizarse el video, algunos internautas comentaron: “No está incómoda, todo lo contrario, feliz y agradecida de que le hubieran compuesto un rap”; “ella despreciándolos y ellos lambiéndole”; “soy Cartagenera y estos grupos son pesados. Si prestas un poquito de atención, tienes que darles plata a todos, nada de compartir”; “Ahora, con tanta inseguridad, no deberían permitirles arrimársele mucho”; “Eso da miedo. Recordemos que en Colombia matan precandidatos”.