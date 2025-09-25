María Fernanda Cabal fue abordada por dos raperos en Cartagena mientras caminaba; así reaccionó la precandidata

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video en el que se observa a la senadora y precandidata María Fernanda Cabal caminando por el Centro Histórico de Cartagena cuando es abordada por dos raperos, quienes la siguieron de cerca y empezaron a dedicarle unas rimas improvisadas.

Se trata de dos jóvenes, quienes trataban de captar la atención de Cabal a través de la música urbana.

Sin embargo, en las imágenes no se ve a la precandidata tan cómoda mientras seguía caminando, rodeada de su esquema de seguridad.