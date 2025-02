Marlon Solórzano se confesó en SEMANA por ‘la falta de pudor’ de Karina García: “Me decepcionó”

“Yo me empecé a dar cuenta de quién era ella estando en el programa porque incluso, a mí me jodían diciendo que ella ha tenido regalos muy costosos como un reloj Rolex de no sé cuantos millones, habló de un ex que le dio una tarjeta de crédito con cupo de 70 millones que se gastó en un mes. Yo vi que a ella la mueve mucho el dinero y ella me lo aceptó, pero lo hablamos y me dijo que conmigo era diferente porque yo le ofrecía otras cosas que ella estaba buscando”.

“Si ella sale y me busca y dice que quiere hablar conmigo, depende de donde esté yo, del mood y todo eso. Yo igual tengo palabra y le dije que nos íbamos a ver afuera. Sin embargo, hoy me mostraron una imágenes fuertes en las que ella ya estaba conmigo y mostró más de la cuenta con Mateo y la toalla, y esas con cosas que a mí no me gustan. A una mujer que esté conmigo, no le permitiría esas cosas, entonces esa situación si me hace pensar, me decepcionó mucho".