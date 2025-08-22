Colombia posee una numerosa cantidad de actores que han ganado reconocimiento con el paso de los años y entre ellos está Mauricio Figueroa.

El actor, a quien también llaman don Mauricio, tomó gran relevancia en los últimos meses, luego de que se dejara ver como participante de uno de los realities más polémicos de la televisión colombiana, La casa de los famosos Colombia.

Mauricio Figueroa recibió su pensión después de 13 años | Foto: Captura de pantalla RCN

El día en que Mauricio abandonó la casa, decisión justificada por el departamento de psicología, habló de la falta de reconocimiento hacia los actores y lanzó pullas por su caso personal.

Recientemente, el mismo actor dio a conocer que, luego una larga lucha de más de una década, por fin pudo acceder a su pensión.

A sus 75 años, don Mauricio alcanzó este derecho, que tiempo atrás veía muy lejano.

El actor, reconocido por su participación en producciones como La venganza de Analía, Francisco el matemático y Hasta que la plata nos separe, entre otras, logró su pensión 13 años después de la edad en la que normalmente se recibe, debido a un problema que enfrentó por no tener completas las semanas de cotización que exigen en el sistema pensional colombiano.

El hecho de que recibiera su pensión fue posible gracias a que la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (SCGA) lo asesoró para que pudiera regularizar su situación y recibir, por fin, este derecho.

“Me tomó 13 años llegar a este momento, pero lo recibo con gratitud y con la esperanza de que muchos colegas no tengan que pasar con lo mismo”, dijo Mauricio a medios, recalcando que no es el único en su gremio que atraviesa esta difícil situación en el país.

Esta realidad refleja que el trabajo en la actuación no es constante: muchos actores laboran por temporadas y con contratos inestables, lo que genera interrupciones en el pago de su seguridad social.

“Es un logro personal, pero también un símbolo de lucha colectiva. Necesitamos que el país entienda que el arte también es trabajo y merece dignidad”, aseguró el actor.