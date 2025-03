Mauricio Figueroa recordó su infancia y explicó su soledad actual

“Yo fui egoísta y el egoísmo lo estoy pagando ahora, porque yo vivo solo y no sé si me pasa algo, quién me recoja”, fue lo que mencionó el actor y que dejó pensando a más de uno.

Además, mencionó el escenario y el momento en el que le pueda pasar algo y quién iría por él: “Si me ‘estutano’ en la cama, el portero me llama a mí porque me quiere, vivo en un edificio muy pequeño y cada dos días si yo no aparezco me llama y me dice ‘¿Está vivo?‘, prácticamente me dice así, con broma”.