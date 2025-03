Melissa Gate destapó su compleja niñez y reveló difícil decisión que tomó contra su vida: “Lo intenté y afortunadamente no lo logré”

Melissa Gate habló en ‘La casa de los famosos’ de la difícil infancia que vivió

“Aunque parecía feliz, no lo era. Era demasiado inteligente para mi edad, todo el tiempo me regañaban por decir cosas de más. En esa foto cumplía cinco años, sufría mucho bullying en el colegio. Como muchos de ustedes, también crecí en una familia disfuncional, con un padre ausente, alcohólico", dijo Melissa en primera instancia.

En el mismo relato, aseguró que conforme fueron pasando los años, nada mejoró y todo se puso peor cuando quedó embarazada a temprana edad: “Nadie se sentía orgulloso de mí. Todo el tiempo tuve que escuchar que no iba a lograr nada, que era una fracasada por haber tenido un hijo tan temprano . Mi mamá siempre me decía: ‘Estudie, estudie, ya se arruinó la vida y tiene que salir adelante’. Aquí estoy, arruinada, pero de pie”, agregó.

“Nunca había contado esto: a los 17 años intenté su... y, afortunadamente, no lo logré. La presión que tenía era demasiada. Además, tenía una pareja que me maltrataba psicológicamente. Nunca me pegó, pero todo el tiempo me decía que tenía que agredecerle por estar con él, porque una mujer con un hijo y en mi condición, nadie la iba a querer ni a valorar”, dijo.