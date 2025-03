Hermana de Yina Calderón destapó su verdadero vínculo con el hijo de ‘La Abuela’

En medio de una de las dinámicas de ‘congelados’, que se presentan al interior de La casa de los famosos, Daniel, el hijo de La Abuela, logró llamar la atención y enamoró, no solo a los televidentes, sino a algunas de las estrellas de la producción como Karina García, quien manifestó frente a las cámaras que le pareció muy atractivo.

El joven llegó por medio de la actividad, que permite que cada una de las estrellas tenga la oportunidad de recibir a uno de sus familiares, con la única regla de que no pueden realizar ningún movimiento.

Juliana Calderón rompió el silencio y aclaró su situación con el hijo de La Abuela

Ante esto, Juliana se mostró muy sincera y aclaró que, aunque Daniel es muy importante es su vida, no tienen una relación amorosa y se relacionan únicamente como amigos, pues comparten historias de vida similares.

“Quiero aclarar que Dani es mi amigo, no me interesa más que una amistad, lo admiro por su historia de vida, que de paso es algo parecida a la de nosotros y somos gente que ha salido adelante con mucha berraquera”.

View this post on Instagram

“Uy no, ellas no saben a quién arrimarse para seguir sonando”, “Amigo y se conocieron hace poco”, Gracias a Dios porque él es hermoso”, “Menos mal porque como yerna de La Abuela no la veo y La Abuela como suegra de ella tampoco” y “Ay, para mi si se ven lindos”, son algunas de las palabras que más llamaron la atención en el post.