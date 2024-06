“Me estoy derritiendo”: las mejores reacciones a ‘MasterChef Celebrity’ y los hombres que están de infarto

Por otro lado, Alejandro Estrada se destacó en el primer capítulo por hacer uno de los mejores platos; sin embargo, esto no le alcanzó para obtener el pin de inmunidad, pero sí para no llevarse delantal negro, pues hubo platos realmente malos como el de María Fernanda Yepes, Marcela Gallego y Franko Bonilla.

Hombres de MasterChef Celebrity reciben halagos en redes sociales

Si bien todos los hombres se han robado miradas, el actor Juan Pablo Llano es el que más ha captado la atención: “A mí Juan Pablo Llano me puede dar mollejas crudas y me las como completas y yo no como mollejas”; “Juan Pablo Llano se llevó toda la belleza masculina de Colombia”; “¿A Juan Pablo Llano no le dolerá la cara con tanta belleza?”; “Vea, ese Juan Pablo Llano sonríe y yo me estoy derritiendo frente a la pantalla”; “Qué delicia ver a Juan Pablo Llano todas las noches, es mi crush desde que presentaba frente al miedo”; “Juan Pablo Llano me puede cocinar lo que quiera”, y más.