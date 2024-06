¿Messi es fan de Pablo Escobar? Andrés Parra reveló que el futbolista se vio ‘El patrón del mal’

Andrés Parra confesó cómo fue grabar con Lionel Messi

Andrés resaltó que, pese a que no es actor, Messi realizó muy bien su trabajo y no tuvieron ningún inconveniente a la hora de repetir las tomas que se necesitaron para respetar la continuidad de la historia: “Tiene timing , pudo repetir las tres veces que la hicimos, y a él no le importó el tiempo, él se quedó lo que fue necesario”.

Messi le contó a Andrés Parra que se vio la novela de Pablo Escobar

“Él me pregunta, ¿usted se acuerda que usted me regaló a mí la serie? Me pregunta él a mí, fue él que puso el tema y me dijo que finalmente, si se la había visto. Me repetía ¿si se acuerda que usted me la dio? (...) Él no sabe que es famoso, él no sabe que es Messi, nadie se lo ha dicho, nadie ha tenido la delicadeza de sentarse y decirle que es famoso, él no se entera”, dijo el caleño en medio de risas.