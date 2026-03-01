Millonario premio para el 2 de marzo: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.
Para este lunes, 2 de marzo, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía lo invita a actuar con paciencia e intuición. No es momento de decisiones apresuradas, sino de escuchar las señales que surgen en el camino.
Números de la suerte: 12, 27, 39.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Se activa su sensibilidad y deseo de colaborar con otros. La jornada favorece el trabajo en equipo y las acciones solidarias que aporten bienestar emocional.
Números de la suerte: 5, 18, 33.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El ámbito profesional recibe impulso creativo. Las ideas fluyen con facilidad, por lo que conviene avanzar en proyectos que habían quedado en pausa.
Números de la suerte: 9, 21, 30.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La fe y la intuición se fortalecen, permitiéndole tomar decisiones importantes con mayor seguridad. Las señales espirituales podrían marcar el rumbo a seguir.
Números de la suerte: 2, 14, 28.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Se recomienda soltar el control y evitar reacciones impulsivas. Un momento de reflexión ayudará a transformar tensiones en aprendizaje.
Números de la suerte: 11, 25, 36.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Las relaciones personales se vuelven más profundas. Escuchar con empatía será clave para fortalecer vínculos importantes.
Números de la suerte: 5, 18, 29.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La atención se centra en la salud y el equilibrio emocional. Es buen momento para reorganizar hábitos y priorizar el bienestar personal.
Números de la suerte: 6, 20, 31.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La creatividad y el magnetismo emocional se intensifican. La inspiración le permitirá expresar sentimientos guardados.
Números de la suerte: 8, 22, 34.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es una etapa ideal para sanar heridas del pasado y reconectar con el hogar o las raíces. El autoanálisis traerá claridad emocional.
Números de la suerte: 3, 17, 39.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La comunicación adquiere un tono más sensible e intuitivo. Sus palabras pueden abrir puertas y resolver conflictos pendientes.
Números de la suerte: 10, 26, 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se favorecen las decisiones financieras guiadas por la intuición. Buen momento para evaluar inversiones o cambios económicos.
Números de la suerte: 12, 23, 37.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Recibe un impulso poderoso para iniciar proyectos creativos o espirituales. La inspiración será su mejor guía.
Números de la suerte: 1, 16, 28.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.