Mujer relató cómo se vengó de su novio infiel; aprovechó que estaba “indocumentado” en Estados Unidos y tomó drástica decisión

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para compartir historias de todo tipo, algunas de estas narradas por testigos y otras por los propios involucrados, como es el caso de una usuaria de TikTok, identificada en redes sociales como Montse, que causó revuelo en la plataforma de videos tras contar cómo decidió vengarse de su novio luego de descubrir que le era infiel.

Su relato ha llamado la atención de miles de internautas, pues aseguró que se dio cuenta de la situación justo después de regresar de un viaje que disfrutó con su pareja. “Para empezar yo me di cuenta de que me estaba engañando porque habíamos salido de vacaciones y cuando regresamos yo me quería pasar unas fotos a mi celular”, comentó inicialmente.

Enseguida, en el video, que dura más de siete minutos, describe en detalle cómo fue su reacción y cómo planeó su venganza, aprovechando que el hombre estaba, según ella, “indocumentado en Estados Unidos”.

“Recuerdo que hasta había foto y dije: ‘no, o sea, me está engañando’… Vi el nombre, me metí a sus contactos y sí estaba. Bien descarado eso y me di cuenta. Entonces fui al baño a llorar y estaba bien enojada. La verdad estaba pensando que eso no se podía quedar así, yo quería venganza, la verdad y estaba pensando qué podía hacer”, contó.

En ese momento, la mujer narró que después de ver los mensajes de su pareja con otra mujer en la aplicación Snapchat, tomó la decisión de enviarlo de vuelta a México, su tierra natal, sin que él lo supiera.

Mujer relató venganza a su novio infiel indocumentado | Foto: Captura de pantalla TikTok @monts.user555

Aunque al principio Montse pensó en enfrentarlo directamente, finalmente concluyó que eso no sería suficiente y, en el peor de los casos, él no respondería por sus actos, sino que huiría, probablemente, con esa persona. “Si le digo lo que vi, lo voy a correr y se va a ir con ella. Yo lo ayudé a venir (a entrar a Estados Unidos). Él va a salir ganando”, agregó.

A raíz de esto, optó por devolverlo a México haciéndole una promesa de un día de diversión en Six Flags, una cadena de parques temáticos con sede en San Antonio, viajando la noche anterior con ella al volante para, supuestamente, aprovechar todo el día siguiente en este lugar. Sin embargo, su verdadero destino era rumbo a Laredo, en Texas.

“Le dije ‘yo manejo porque no es mucho tiempo, tú duérmete para que descanses’ y yo me acuerdo de que cuando pasamos el primer chequeo, ya íbamos a llegar y yo iba pensando, ¿estará bien?, ¿estará mal?, pero me acordé de los mensajes y me daba un coraje, se los juro que yo tenía un coraje y decía ‘sí que bueno que estás haciendo esto’ yo misma me echaba porras porque pensaba ‘no que mal’, pero dije, pues yo lo traje, yo lo regreso”, continuó su relato.

No obstante, su venganza casi fracasa, pues además de vivir un trayecto lleno de dudas e incertidumbre, Montse mencionó que en el segundo punto de revisión, donde ya estaban en la frontera con México, el hombre se dio cuenta de lo que sucedía y empezó a reclamarle sobre la razón de su decisión. Sin embargo, ella no le respondió nada hasta que migración lo hizo bajar del automóvil, sin la posibilidad de regresar a Estados Unidos.