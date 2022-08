Mural de Egan Bernal que había sido vandalizado fue restaurado, así quedó

A finales de junio de este año el mural que se pintó en honor al ciclista Egan Bernal en el polideportivo del barrio San Carlos, en Zipaquirá, fue vandalizado por un grupo de personas que, con tinta roja, escribieron frases como “qué decepción” y “no nos representa”.

Esto en el marco de la contienda electoral para elegir al presidente de los colombianos, cuando Bernal decidió compartir con el país su postura política, lo que generó malestar entre algunas de las personas que lo siguen.

A pesar del descontento, jóvenes habitantes del municipio de Zipaquirá decidieron ponerse en la tarea de restaurar el mural y regresarle la obra al municipio.

Por un poco más de un mes, los jóvenes consiguieron donaciones de la comunidad y el apoyo de empresas privadas y el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca para poder realizar la restauración.

“Renovando esta pieza del #graffititourzipaquira Gracias a @fundacionpintuco , @idecut y a la comunidad del barrio San Carlos por su apoyo en esta jornada artística, la ruta de turismo urbano exalta a todos esos personajes que hacen historia y son parte de la cultura Zipaquireña”, dice la publicación de Instagram que acompañan las fotos del mural renovado.

Un detalle para resaltar es que, antes de ser vandalizado, el mural contaba con la imagen de cuando Bernal fue ganador del Tour de Francia, con la camiseta amarilla, sin embargo, ahora con la restauración decidieron hacer una mezcla entre la amarilla y la rosada, del Giro de Italia, resaltando los dos triunfos del colombiano.

El día que vandalizaron el mural de Egan Bernal

Un hecho de profunda intolerancia y odio impacta al país. Luego de varios meses de una pugnaz campaña electoral, en la que resultó ganador Gustavo Petro, los ataques contra quienes no piensan como él no cesan. Y por el contrario, se agudizan con ferocidad.

Este miércoles se conoció como vándalos, destruyeron el mural que se había construido en Zipaquirá para agradecer el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia. El homenaje, en las canchas de frontón del Polideportivo del barrio San Carlos, fue víctima de desadaptados que quisieron cobrarle al deportista, que le ha dado tantas glorias al país, sus opiniones políticas.

Artistas hacen un mural en honor al triunfo histórico de Egan Bernal en el tour de Francia para Colombia, Egan decide no votar por Petro y ejercer su libre expresión política y entonces el mural es vandalizado. La política del “amor” es cada vez más vergonzosa. pic.twitter.com/hAZ3QdasTL — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) June 22, 2022

El ciclista nunca había opinado sobre política en redes sociales. Sin embargo, en esta campaña electoral, consideró que su responsabilidad como figura pública era manifestarse en medio de la contienda. Lo hizo por primera vez para decir que votaría por Federico Gutiérrez. Desde ahí, los petristas no le han dado tregua.

Por días, el deportista fue tendencia en redes sociales. Lo llenaron de insultos. La agresividad llegó a tal punto que el deportista salió a aclarar en redes que sus opiniones políticas eran libres, ante la ola de comentarios que lo tildaban como vendido. Fico no alcanzó a la segunda vuelta, y entonces Egan le dio su apoyo a Rodolfo Hernández.

En esas semanas álgidas entre la primera y la segunda vuelta, Egan se cruzó varios trinos con Gustavo Petro. Las principales chispas aparecieron en medio de la polémica por el nacimiento del candidato, que muchos atribuían a Zipaquirá, la cuna del deportista. “No estoy seguro de que sea Egan el que escribe”, dijo Gustavo Petro en una entrevista en Claro. El comentario del candidato agudizó las burlas y el matoneo contra Egan.

Petro hizo otra afirmación que generó la respuesta del ciclista. “Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquirá. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí. Y en mi lucha política por Zipaquirá, joven ya rebelde, nosotros hicimos un barrio y tomamos unas tierras para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Hicimos un proceso comunitario de construcción del barrio. Y ahí me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Con mucha democracia, los cabildos populares, cómo hacer el alcantarillado con trabajo... yo cargaba bultos”, dijo.

Egan contestó con contundencia. “Le hacen falta unos 100 años de soledad para compararse con Gabriel García Márquez, mientras él empezaba a escribir sus primeros cuentos usted hacia parte de un grupo terrorista. Y ahora quiere ser presidente desprestigiando hasta a sus propios aliados. No hay comparación”, escribió.

Ante el triunfo de Gustavo Petro, las redes fueron inmisericordes con Egan. Mientras el presidente electo daba su discurso de victoria en el que decía que le apostaría a vencer los odios y construir una nueva Colombia, sus seguidores hacían burlas contra todos los que no lo habían apoyado y habían elegido, en su derecho democrático, votar por el ingeniero. Egan fue una de las víctimas más visibles de esas bodegas.