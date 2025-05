Naty Botero hace su debut cinematográfico con su documental ‘Corazón del mundo’, “era el momento de volver al origen”

Naty Botero: Bueno, como lo digo en el documental, llegué desde un vacío muy profundo. Viví en Nueva York mientras hacía mi primer disco y estudiaba cine. Siempre quise hacer un largometraje, pero no se daba, y fue la vida la que me mostró que la historia más poderosa era la más personal.

Estuve en Nueva York, luego en Ciudad de México, y en ambas me sentí muy vacía. Había una presión enorme por el éxito, por ser la número uno, por tener muchos fans, pero algo no estaba bien. Entonces un amigo de infancia me dijo que iba a montar un hotel en el Tayrona y me invitó. Sentí que era el momento de volver al origen, a esa conexión con la naturaleza y con lo espiritual. Ahí empezó mi proceso de sanación.