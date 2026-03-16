¿Murió Reynaldo Armas? Se conoce verdad de su estado de salud tras estar en una UCI de Bogotá

Reynaldo Armas se convirtió en uno de los cantantes y compositores más comentados de la música folclórica, brillando con su voz y ritmos a nivel internacional. Su trabajo lo catapultó a la fama, sonando con temas como A usted y El beso robado.

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Sin embargo, recientemente, el venezolano fue foco de miradas en plataformas digitales y distintos medios, debido a una información sobre su estado de salud. El artista atravesó un delicado episodio que tuvo que ser tratado por un largo tiempo.

De acuerdo con lo que reveló su oficina de prensa a la opinión pública, Reynaldo Armas, de 72 años, fue hospitalizado durante casi 30 días en Bogotá, específicamente en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), preocupando a miles de seguidores y fanáticos.

La celebridad venezolana compartió un video en sus redes sociales desde la habitación del hospital, sin especificar qué era lo que lo tenía en este contexto de salud. Sus palabras se enfocaron en que fue algo “largo, tedioso, peligroso y fuerte”.

Para aclarar, Reynaldo Armas fue puntual en que recibió el alta médica el pasado 10 de marzo, por lo que regresaría a su país entre el 11 y el 12 de marzo. Allí se recuperaría y, poco a poco, retomaría sus rutinas.

Es clave mencionar que, de acuerdo con NTN24 y medios venezolanos, este asunto podría relacionarse con complicaciones de una operación que le realizaron al artista en su columna, a raíz de dolores lumbares intensos.

Por el momento habrá que esperar para saber detalles, desmintiendo cualquier tipo de noticia sobre su fallecimiento o su recaída de salud.