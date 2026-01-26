La televisión colombiana se convirtió en escenario para que varios rostros famosos se dieran a conocer desde muy jóvenes, conquistando al público con su talento, preparación, belleza y toque personal.

Este fue el caso de Mile Vergara, quien enamoró desde hace varios años a miles de personas con sus papeles en proyectos nacionales. La barranquillera dejó huella con su profesionalismo, brillando también como exreina de belleza y presentadora de formatos.

Mile Vergara actriz de 'Chepe fortuna'. Foto: Instagram

La celebridad es recordada por trabajos especiales como Chepe Fortuna, El último matrimonio feliz, Casa de Reinas, La cacica, La playita, Floricienta y La ciénaga entre el mar y la tierra.

Sin embargo, recientemente, la actriz dejó sin palabras a varios seguidores de redes sociales, luego de compartir un inesperado video en el que hablaba sobre un tema de salud que la estaba afectando. La famosa contó ante cámara una situación que atravesó y que le dejó secuelas.

Según reveló, Mile Vergara sufrió un pequeño accidente, el cual le dejó una fisura en su coxis y su hombro. La artista mencionó que todo pasó por ir a buscar un cigarrillo, lastimándose de forma considerable.

“Ay, mija, triste y resignada. Imagínate, me paré a buscar un cigarrillo y me caí... me hice una fisura en el coxis y en el hombro, también en la cadera, ¿cómo te parece a ti?”, dijo.

Con evidente desconcierto, la colombiana apuntó que no hizo caso, precisamente por lo autónoma que era desde siempre. Allí comentó que no le gustaba que la mandaran, por lo que esto la tenía incómoda.

“Por eso, por desobediente, porque ustedes me dijeron que no me parara y me paré porque yo estoy acostumbrada a hacer lo que a mí me da la gana. Por eso me da ira que me manden a mí. No me gusta que me manden”, afirmó.

En el post también aseveró que había dejado de fumar, aunque en ocasiones hacía esto en las noches. “Bueno, pero hay buenas noticias también. Dejé de fumar, ya no estoy fumando... pero me hace una falta. Uno por la noche nada más, yo estoy bien, me siento bien. Quiero que sigan conectados”, contó.

Por último, Mile Vergara invitó a la gente a cuidarse en su juventud, ya que el cuerpo pasaba factura y terminaba soltando temas de salud a una edad avanzada.

“Cuídense en la vejez, ahora que están jóvenes, porque todo esto sale viejo. Todos los errores me salieron a los 60 años”, concluyó.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron, asegurando que les alegraba escucharla en el video. Adicionalmente, enmarcaron que debía cuidarse, ya que se notaba que estaba recuperándose y deseaban lo mejor para ella.