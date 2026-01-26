Gente

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Mile Vergara habló acerca de su realidad, detallando un momento que atravesó.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

26 de enero de 2026, 3:23 p. m.
Mile Vergara, famosa actriz.
Mile Vergara, famosa actriz. Foto: Instagram @mileesunanota

La televisión colombiana se convirtió en escenario para que varios rostros famosos se dieran a conocer desde muy jóvenes, conquistando al público con su talento, preparación, belleza y toque personal.

Este fue el caso de Mile Vergara, quien enamoró desde hace varios años a miles de personas con sus papeles en proyectos nacionales. La barranquillera dejó huella con su profesionalismo, brillando también como exreina de belleza y presentadora de formatos.

Mile Vergara actriz de 'Chepe fortuna'.
Mile Vergara actriz de 'Chepe fortuna'. Foto: Instagram

La celebridad es recordada por trabajos especiales como Chepe Fortuna, El último matrimonio feliz, Casa de Reinas, La cacica, La playita, Floricienta y La ciénaga entre el mar y la tierra.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

Sin embargo, recientemente, la actriz dejó sin palabras a varios seguidores de redes sociales, luego de compartir un inesperado video en el que hablaba sobre un tema de salud que la estaba afectando. La famosa contó ante cámara una situación que atravesó y que le dejó secuelas.

Gente

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Gente

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

Gente

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

Gente

Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor: su vida se apagó tras luchar con grave enfermedad

Gente

Horóscopo y predicciones para este lunes 26 de enero, según Nana Calistar

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 26 de enero para los 12 signos del zodiaco

Gente

Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Arcadia

Trabajar con Matt Damon y Ben Affleck en ‘El Botín’: un sueño cumplido para la actriz Catalina Sandino

Gente

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Gente

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

Según reveló, Mile Vergara sufrió un pequeño accidente, el cual le dejó una fisura en su coxis y su hombro. La artista mencionó que todo pasó por ir a buscar un cigarrillo, lastimándose de forma considerable.

“Ay, mija, triste y resignada. Imagínate, me paré a buscar un cigarrillo y me caí... me hice una fisura en el coxis y en el hombro, también en la cadera, ¿cómo te parece a ti?”, dijo.

Con evidente desconcierto, la colombiana apuntó que no hizo caso, precisamente por lo autónoma que era desde siempre. Allí comentó que no le gustaba que la mandaran, por lo que esto la tenía incómoda.

“Por eso, por desobediente, porque ustedes me dijeron que no me parara y me paré porque yo estoy acostumbrada a hacer lo que a mí me da la gana. Por eso me da ira que me manden a mí. No me gusta que me manden”, afirmó.

En el post también aseveró que había dejado de fumar, aunque en ocasiones hacía esto en las noches. “Bueno, pero hay buenas noticias también. Dejé de fumar, ya no estoy fumando... pero me hace una falta. Uno por la noche nada más, yo estoy bien, me siento bien. Quiero que sigan conectados”, contó.

Por último, Mile Vergara invitó a la gente a cuidarse en su juventud, ya que el cuerpo pasaba factura y terminaba soltando temas de salud a una edad avanzada.

Cuídense en la vejez, ahora que están jóvenes, porque todo esto sale viejo. Todos los errores me salieron a los 60 años”, concluyó.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron, asegurando que les alegraba escucharla en el video. Adicionalmente, enmarcaron que debía cuidarse, ya que se notaba que estaba recuperándose y deseaban lo mejor para ella.

Más de Gente

Mile Vergara, famosa actriz.

Famosa actriz colombiana preocupó por situación que enfrenta; destapó problema de salud: “Los errores me salieron a los 60 años”

Así se encontraron las joyas de Yeison Jiménez en el lugar del accidente.

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Arrendador de Medellín expuso situación

Arrendador estalló tras críticas por costos de alojamiento en Medellín tras show de Bad Bunny; expuso daño: “Me dejaron jodido”

Murió Salvo Basile, actor y procutor italiano que se enamoró de Cartagena, Colombia.

Él era Salvo Basile, famoso actor italiano que se enamoró y murió en Cartagena

Salvo Basile.

Murió Salvo Basile, reconocido actor y productor: su vida se apagó tras luchar con grave enfermedad

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Horóscopo y predicciones para este lunes 26 de enero, según Nana Calistar

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 26 de enero para los 12 signos del zodiaco

Martha Isabel Bolaños reveló por qué no siguió en su relación con el chef Christopher Carpentier

Martha Isabel Bolaños revivió tema del fallido amorío con Chris Carpentier, de ‘MasterChef’; reveló la verdad: “Porque no se lo di”

Cura sorprendió al interpretar canción de Yeison Jiménez en plena misa

Video | Sacerdote cantó canción de Yeison Jiménez en plena misa y desató oleada de reacciones de amor y odio: “Qué tristeza”

Su show en el tour 'Debí tirar más Fotos' no se presentará en Estados Unidos.

Escándalo en el Super Bowl LX: las polémicas exigencias de Bad Bunny que indignan a sus bailarines

Noticias Destacadas