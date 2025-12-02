Suscribirse

Gente

Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre

Para las fechas navideñas, muchos confían en la información que dejó el vidente.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 3:32 a. m.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pues aunque falleció en el año 2019, dejó en manos de su familia información relevante que día a día es revelada por medio del portal El Herald de México.

Para el día 3 de diciembre, su sobrina Betty B. Mercado expuso el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco en compañía de los números de la suerte para incrementar la suerte en juegos de azar.

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se favorece la calma interna y la toma de decisiones. El descanso físico y mental resulta esencial para mantener el enfoque.

Números de suerte: 12, 40, 14.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es una jornada ideal para reconectar con valores personales y sembrar intenciones que florecerán más adelante.

Números de suerte: 13, 5, 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente se beneficia de pausas y espacios de contemplación. Escuchar al cuerpo y resguardarse del ruido externo será clave para mantener la paz.

Números de suerte: 2, 11, 18.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un buen día para compartir desde la sinceridad y rodearse de quienes aportan estabilidad emocional.

Números de suerte: 32, 8, 47.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía taurina favorece la consolidación de metas y el liderazgo tranquilo. Es un día para fortalecer la confianza y dar pasos firmes.

Números de suerte: 33, 2, 19.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Estudiar, planear viajes o explorar nuevas ideas se vuelve especialmente favorable. La clave está en avanzar sin prisa y confiar en el proceso de aprendizaje.

Números de suerte: 40, 37, 31.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es momento de soltar cargas y abrir espacio para relaciones más estables y respetuosas. La seguridad afectiva ocupa un lugar central.

Números de suerte: 14, 3, 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es una jornada favorable para dialogar, armonizar o fortalecer vínculos. La estabilidad emocional se convierte en guía para resolver cualquier tensión.

Números de suerte: 10, 1, 24.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Organizar espacios, alimentarse bien y encontrar equilibrio traerá bienestar y sensación de libertad.

Números de suerte: 25, 28, 8.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Este día favorece disfrutar de actividades personales, proyectos e incluso momentos con hijos o seres queridos. El gozo también construye estabilidad.

Números de suerte: 36, 14, 7.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ordenar, decorar o simplemente descansar en un espacio armonioso ayudará a estabilizar emociones y atraer buena energía.

Números de suerte: 18, 9, 33.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en Tauro facilita una comunicación clara y tranquila. Es un día para expresarse con sensibilidad y profundidad.

Números de suerte: 6, 44, 15.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Xabi Alonso, en la cuerda floja con Real Madrid: duelo ante Athletic Club será clave

2. “Repugnante”: Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su música

3. James Rodríguez habló con figura de Santa Fe: hizo confesión que sorprendió a la hinchada

4. Trump celebra una “gran conversación” con presidente latinoamericano, tras sellar una importante alianza contra el crimen

5. Revelan video del universitario asesinado en el norte de Bogotá en un intento de robo; este viernes era su cumpleaños

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.