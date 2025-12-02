Gente
Navidad millonaria: los números de Walter Mercado para ganar la lotería el 3 diciembre
Para las fechas navideñas, muchos confían en la información que dejó el vidente.
Walter Mercado continúa siendo uno de los astrólogos con mayor credibilidad en el mundo de las energías, pues aunque falleció en el año 2019, dejó en manos de su familia información relevante que día a día es revelada por medio del portal El Herald de México.
Para el día 3 de diciembre, su sobrina Betty B. Mercado expuso el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco en compañía de los números de la suerte para incrementar la suerte en juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Se favorece la calma interna y la toma de decisiones. El descanso físico y mental resulta esencial para mantener el enfoque.
Números de suerte: 12, 40, 14.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Es una jornada ideal para reconectar con valores personales y sembrar intenciones que florecerán más adelante.
Números de suerte: 13, 5, 10.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente se beneficia de pausas y espacios de contemplación. Escuchar al cuerpo y resguardarse del ruido externo será clave para mantener la paz.
Números de suerte: 2, 11, 18.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Es un buen día para compartir desde la sinceridad y rodearse de quienes aportan estabilidad emocional.
Números de suerte: 32, 8, 47.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La energía taurina favorece la consolidación de metas y el liderazgo tranquilo. Es un día para fortalecer la confianza y dar pasos firmes.
Números de suerte: 33, 2, 19.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Estudiar, planear viajes o explorar nuevas ideas se vuelve especialmente favorable. La clave está en avanzar sin prisa y confiar en el proceso de aprendizaje.
Números de suerte: 40, 37, 31.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Es momento de soltar cargas y abrir espacio para relaciones más estables y respetuosas. La seguridad afectiva ocupa un lugar central.
Números de suerte: 14, 3, 20.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Es una jornada favorable para dialogar, armonizar o fortalecer vínculos. La estabilidad emocional se convierte en guía para resolver cualquier tensión.
Números de suerte: 10, 1, 24.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Organizar espacios, alimentarse bien y encontrar equilibrio traerá bienestar y sensación de libertad.
Números de suerte: 25, 28, 8.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Este día favorece disfrutar de actividades personales, proyectos e incluso momentos con hijos o seres queridos. El gozo también construye estabilidad.
Números de suerte: 36, 14, 7.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Ordenar, decorar o simplemente descansar en un espacio armonioso ayudará a estabilizar emociones y atraer buena energía.
Números de suerte: 18, 9, 33.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La Luna en Tauro facilita una comunicación clara y tranquila. Es un día para expresarse con sensibilidad y profundidad.
Números de suerte: 6, 44, 15.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.