El Niño Prodigio continúa consolidándose como una de las figuras espirituales más reconocidas en el ámbito hispano, gracias a su tono cercano y a la habilidad que demuestra al descifrar las señales del universo. Para muchos, sus reflexiones diarias se han convertido en una fuente de equilibrio, guía emocional y acompañamiento energético.

En línea con la dinámica que caracteriza su trabajo, el famoso vidente dominicano compartió recientemente un nuevo mensaje en sus redes sociales —especialmente en Instagram y YouTube— dirigido a quienes siguen de manera constante sus interpretaciones del horóscopo.

En esta ocasión, el astrólogo presentó sus predicciones correspondientes al 25 de noviembre de 2025, resaltando las corrientes energéticas que, según su visión, marcarán el comportamiento de los próximos días y la forma en que cada persona se relacionará con su entorno.

Su lectura del clima astral fue organizada nuevamente bajo los cuatro elementos zodiacales: fuego, tierra, aire y agua, un método que, según explicó, permite captar de manera más clara el tipo de influencias que recibirá cada signo. Este enfoque, además, le aporta un estilo propio a sus mensajes.

Horóscopo del 24 de noviembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“La energía de transformación te impulsa a romper esquemas y abrirte a experiencias que expanden tu mundo. Escucha tus intuiciones: el cambio que temías será la puerta de tu evolución”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Se activan movimientos laborales y económicos que te conducen hacia una nueva etapa de estabilidad y crecimiento. La estrategia y la paciencia serán tus aliadas para construir bases sólidas”.

Géminis, Libra y Acuario

“A través del diálogo, los viajes o los grupos, comprenderás verdades que transforman tu visión. Cada encuentro o intercambio te acerca más a una versión libre, auténtica y luminosa de ti”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Experimentas renacimiento interior y una conexión espiritual más fuerte. Al liberar el pasado, tu intuición se agudiza y atraes vínculos más sinceros, capaces de sostener tu nueva vibración emocional”.