Horóscopo de Mhoni Vidente para los 12 signos en la semana del 24 al 28 de noviembre

La astrología sigue ganando terreno como herramienta de orientación en la vida cotidiana. Cada vez más personas consultan los horóscopos para planificar su semana, organizar el mes o incluso anticipar los acontecimientos del año.

La creencia de que los movimientos de los astros ejercen influencia sobre los 12 signos del zodiaco mantiene su relevancia en diferentes culturas.

En varios países, algunos astrólogos han alcanzado notoriedad gracias a sus predicciones, que sus seguidores consideran sorprendentemente precisas.

Entre los nombres más destacados se encuentra Mhoni Vidente, reconocida internacionalmente por su estilo directo y por publicar de manera semanal el horóscopo correspondiente a cada casa astral.

Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 24 al 28 de noviembre de 2025

Aries (carta: la estrella)

La carta de La Estrella anuncia energía positiva para la semana. Debe saldar deudas, resolver pendientes y reflexionar sobre su vida amorosa y los pasos hacia formar una familia.

Tauro (carta: el mago)

El Mago anuncia oportunidades y abundancia. Según Mhoni Vidente, se resolverán deudas y habrá estabilidad en salud, amor y finanzas, aunque deberán vigilar sobrepeso y presión arterial elevada.

Géminis (carta: el diablo)

El Diablo anuncia riqueza, estabilidad y planes futuros. Esta semana, según la pitonisa, deberán liquidar deudas, mantener pensamientos positivos y podrían recibir una oferta laboral proveniente del extranjero.

Cáncer (carta: la torre)

La Torre anuncia oportunidades para construir patrimonio y estabilidad. La astróloga cubana advierte sobre tensiones laborales y familiares, pero aconseja no dramatizar, controlar emociones y acciones durante esta semana de energías encontradas.

Leo (carta: as de copas)

El As de Copas invita a fortalecer lazos y completar pendientes. La astróloga recomienda aprovechar viajes y cirugías, pero alerta sobre cuidados de espalda baja y salud renal durante esta semana.

Virgo (carta: la puerta)

La Puerta anuncia fuerza, poder y determinación, augurando un buen 2026. Sin embargo, la predicción advierte que esta semana deberán atender y resolver conflictos legales pendientes para avanzar con éxito.

Libra (carta: el mundo)

El Mundo augura diversión, viajes y felicidad. Esta semana deberán estabilizar su economía para unas fiestas positivas, mientras se presenta la oportunidad de un nuevo empleo que podría cambiar su rumbo.

Escorpio (carta: el emperador)

El Emperador anuncia abundancia y estabilidad. La astróloga cubana aconseja disfrutar la vida, cuidar la salud y mantenerse alerta ante mentiras, mientras enfrentan una semana intensa de trabajo y responsabilidades.

Sagitario (carta: as de oros)

El As de Oros augura crecimiento, estabilidad y buena vibra. Llegan viajes, regalos y celebraciones, pero deberán evitar chismes y encuentros con amores del pasado o del presente esta semana.

Capricornio (carta: el sol)

El Sol anuncia felicidad y energía positiva. Mhoni Vidente recomienda enfocarse en uno mismo, saldar deudas y buscar estabilidad, observando acciones ajenas más que palabras para avanzar con seguridad.

Acuario (carta: el loco)

El Loco anuncia riqueza y estabilidad, con oportunidades de crecimiento y negocios. Aunque surgen cambios drásticos, se recomienda administrar el tiempo y centrarse únicamente en las situaciones positivas que se presenten.

Piscis (carta: rueda de la fortuna)