¿Nuevo amor? Filtran video de Beéle con Valentina Taguado en Bogotá

“Isabella quería la vida de Cara, ya la tiene”; “Ahorita van a decir que era una cena de trabajo”; “¿Quién pagará esa cuenta?; “Beéle en todos lados menos ayudando económicamente a sus hijos”; “Los maridos no se roban, cada quien está donde quiere estar” ; “Yo creo que ella pagó todo”; “¿Por qué se hacen los sorprendidos? La única que cree que Beéle le es fiel a Isabella es ella misma” y “No entiendo como le aceptan salidas a este tipo”.

No obstante, hasta el momento, ninguno se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, pues cabe resaltar, que Valentina y Beéle se conocen desde hace varios años e incluso, han confesado que tienen una fuerte amistad.

¿Qué respondió Beéle a las acusaciones de su ex?

“Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses”.