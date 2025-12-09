Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 10 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad

En fechas de festividades, mucha personas esperan obtener millonarios premios en juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 1:35 a. m.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images -- Getty Images

El legado de Walter Mercado continúa más vigente que nunca, especialmente en las fechas navideñas, pues miles de personas buscan una guía espiritual que les permita cerrar el año con prosperidad.

Es por esto que, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, mantiene viva la tradición del recordado astrólogo puertorriqueño y comparte diariamente los mensajes, energías y predicciones para cada signo zodiacal.

En esta ocasión, reveló los números de la suerte para el 10 de diciembre, una fecha que muchos consideran ideal para apostar por la fortuna y visualizar cambios.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento ideal para frenar la prisa y conectarse con su lado artístico o espiritual. Buscar inspiración en la naturaleza será especialmente positivo.

Números de suerte: 7, 14, 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La seguridad también puede venir de la fe y la creatividad, por lo que es tiempo de dejar atrás miedos y barreras.

Números de suerte: 6, 18, 33.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía de Neptuno lo impulsa a comunicarse desde el corazón. Prestar atención a los sueños podría traer mensajes reveladores.

Números de suerte: 5, 12, 28.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Su sensibilidad aumenta y estará en búsqueda de sanar emociones antiguas. Crear un espacio de paz o un rincón de espiritualidad será clave.

Números de suerte: 9, 21, 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las energías lo impulsan ser líder desde la empatía. Su creatividad florece y se ve inclinado hacia actividades solidarias o comunitarias.

Números de suerte: 3, 15, 28.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los obstáculos comienzan a desaparecer. Es momento de confiar en el camino recorrido y en todo lo que ha sembrado.

Números de suerte: 4, 19, 31.

Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías.
Estas son las cifras con las que podría volverse millonario en los próximos sorteos de loterías. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Es un excelente periodo para fortalecer relaciones y construir amistades con valores afines.

Números de suerte: 8, 16, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El tránsito de Neptuno despierta su poder de renovación y cambio. La suerte estará de su lado, especialmente en decisiones arriesgadas.

Números de suerte: 2, 11, 36.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Su visión espiritual se amplía. Es tiempo de conectar con ideales elevados y recordar que el amor es su mayor herramienta.

Números de suerte: 10, 22, 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Neptuno suaviza su expresión emocional y refuerza la fe. Es ideal integrar intuición y creatividad en sus proyectos.

Números de suerte: 1, 13, 32.

Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance.
Números de la suerte del vidente para ganar la lotería y el chance. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad se expande y la espiritualidad se fortalece. La oración será su herramienta más poderosa.

Números de suerte: 17, 23, 35.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las energías de Neptuno le ayudarán a tener claridad. Ángeles de luz guiarán sus pasos hacia decisiones justas y solidarias.

Números de suerte: 20, 24, 37.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

2. Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

3. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

4. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

5. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.