Números de la suerte de Walter Mercado para el 10 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad
En fechas de festividades, mucha personas esperan obtener millonarios premios en juegos de azar.
El legado de Walter Mercado continúa más vigente que nunca, especialmente en las fechas navideñas, pues miles de personas buscan una guía espiritual que les permita cerrar el año con prosperidad.
Es por esto que, su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, mantiene viva la tradición del recordado astrólogo puertorriqueño y comparte diariamente los mensajes, energías y predicciones para cada signo zodiacal.
En esta ocasión, reveló los números de la suerte para el 10 de diciembre, una fecha que muchos consideran ideal para apostar por la fortuna y visualizar cambios.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es un momento ideal para frenar la prisa y conectarse con su lado artístico o espiritual. Buscar inspiración en la naturaleza será especialmente positivo.
Números de suerte: 7, 14, 29.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La seguridad también puede venir de la fe y la creatividad, por lo que es tiempo de dejar atrás miedos y barreras.
Números de suerte: 6, 18, 33.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La energía de Neptuno lo impulsa a comunicarse desde el corazón. Prestar atención a los sueños podría traer mensajes reveladores.
Números de suerte: 5, 12, 28.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Su sensibilidad aumenta y estará en búsqueda de sanar emociones antiguas. Crear un espacio de paz o un rincón de espiritualidad será clave.
Números de suerte: 9, 21, 30.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las energías lo impulsan ser líder desde la empatía. Su creatividad florece y se ve inclinado hacia actividades solidarias o comunitarias.
Números de suerte: 3, 15, 28.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Los obstáculos comienzan a desaparecer. Es momento de confiar en el camino recorrido y en todo lo que ha sembrado.
Números de suerte: 4, 19, 31.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Es un excelente periodo para fortalecer relaciones y construir amistades con valores afines.
Números de suerte: 8, 16, 25.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
El tránsito de Neptuno despierta su poder de renovación y cambio. La suerte estará de su lado, especialmente en decisiones arriesgadas.
Números de suerte: 2, 11, 36.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Su visión espiritual se amplía. Es tiempo de conectar con ideales elevados y recordar que el amor es su mayor herramienta.
Números de suerte: 10, 22, 34.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Neptuno suaviza su expresión emocional y refuerza la fe. Es ideal integrar intuición y creatividad en sus proyectos.
Números de suerte: 1, 13, 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La creatividad se expande y la espiritualidad se fortalece. La oración será su herramienta más poderosa.
Números de suerte: 17, 23, 35.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las energías de Neptuno le ayudarán a tener claridad. Ángeles de luz guiarán sus pasos hacia decisiones justas y solidarias.
Números de suerte: 20, 24, 37.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.