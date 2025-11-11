Números de la suerte de Walter Mercado para el 12 de noviembre: predicciones para los 12 signos

Para este martes 11 de noviembre, las configuraciones planetarias anuncian una etapa de transformaciones significativas y nuevas oportunidades. Así lo refleja la tradición astrológica de Walter Mercado, cuyo legado espiritual continúa bajo la guía de su sobrina, Betty B. Mercado.

El comienzo de este mes llega cargado de energías renovadas, impulsando a cada signo del zodiaco a avanzar en su propio proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Será un momento propicio para abrirse al cambio, tomar decisiones conscientes y reconocer los caminos que el universo pone frente a cada persona.

De acuerdo con lo publicado por El Nuevo Herald, medio que difunde diariamente las predicciones, los doce signos reciben un mensaje personalizado que busca orientar sus pasos durante esta jornada. Además, cada uno está acompañado de números de la suerte, ideales para quienes buscan una guía espiritual o desean atraer la buena fortuna en temas relacionados con el dinero y los juegos de azar.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de controlar los impulsos y evitar los gastos innecesarios. La creatividad será clave para manejar el dinero con acierto. En el amor, es importante cumplir las promesas pendientes y fortalecer la relación con gestos de cariño y alegría.

Números de suerte: 20, 16, 49.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La suerte sigue acompañando en los negocios y proyectos personales. En el ámbito sentimental podrían surgir disputas o celos, por lo que se recomienda actuar con prudencia y serenidad para evitar conflictos.

Números de suerte: 18, 31, 9.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La jornada favorece la exposición y el reconocimiento personal. Es ideal para poner en marcha nuevas ideas y confiar en las propias capacidades. Mantener la armonía interior ayudará a evitar influencias negativas.

Números de suerte: 50, 5, 11.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Conviene evitar enfrentamientos con compañeros o personas cercanas. La mejor estrategia será mantener la calma y dejar fluir las energías positivas. La serenidad será la clave para conservar la estabilidad emocional.

Números de suerte: 44, 18, 31.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Algunos secretos podrían salir a la luz, por lo que es necesario actuar con discreción y cuidar la información que se comparte. La vida privada cobra relevancia y requiere atención y prudencia.

Números de suerte: 5, 23, 1.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es momento de reconocer errores sin temor y priorizar el equilibrio emocional. No se deben tomar decisiones apresuradas; lo mejor será esperar a tener claridad y seguridad antes de actuar.

Números de suerte: 48, 32, 16.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El optimismo será el mejor aliado para enfrentar los cambios del día. Las recompensas llegarán como resultado de los esfuerzos realizados. Es importante mantener la flexibilidad ante las nuevas circunstancias.

Números de suerte: 36, 2, 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Es propicio para ampliar el círculo social, pero conviene elegir bien las nuevas amistades. La autenticidad será fundamental para sentirse en paz y avanzar sin depender de las apariencias.

Números de suerte: 13, 47, 6.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El pasado ya no debe tener influencia en el presente. La energía del día impulsa a dejar atrás temores y buscar alegría en nuevas conexiones personales. El romanticismo estará muy presente.

Números de suerte: 18, 24, 35.

Cada signo del zodiaco suele adoptar una personalidad en el horóscopo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El estado emocional influirá directamente en la salud. Se recomienda relajarse, evitar preocupaciones innecesarias y planear momentos de descanso o vacaciones para recuperar energías.

Números de suerte: 3, 21, 19.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

No debe detener los planes por falta de apoyo. La fuerza interior y la confianza permitirán avanzar con éxito. Es un buen momento para superar miedos y fortalecer la autoestima.

Números de suerte: 9, 10, 30.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Algunos asuntos ocultos podrían revelarse, pero será posible manejarlos con inteligencia y calma. Aunque haya desacuerdos, la razón terminará prevaleciendo.