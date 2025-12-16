Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 17 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad

Para la época navideña, miles de personas esperan llevarse millonarios premios en juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

17 de diciembre de 2025, 2:27 a. m.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería.
Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. | Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Walter Mercado es a día de hoy, una de las figuras más importantes en el mundo de la astrología, pues a lo largo de su trayectoria como vidente logró acertar en una gran cantidad de revelaciones y alertas.

Es por esto que, sus familiares comparten diariamente, los números de la suerte para tener más probabilidades de obtener premios de loterías, en compañía del horóscopo y algunas recomendaciones.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones.
El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La energía del día impulsa a reconocer errores y a retomar proyectos que estaban detenidos. Se abre un nuevo ritmo en lo laboral y académico.

Números de la suerte: 49, 32, 9.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Surge la necesidad de sanar emociones del pasado que aún influyen en el presente. El autoconocimiento será clave para recuperar el equilibrio.

Números de la suerte: 5, 20, 35.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

El día invita a liberar tensiones acumuladas y a buscar espacios de comunicación sincera. La espiritualidad y el descanso emocional toman relevancia.

Números de la suerte: 12, 24, 6.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Asumir responsabilidades fortalece los vínculos personales. Es un momento propicio para reorganizar asuntos pendientes y recuperar la armonía.

Números de la suerte: 11, 6, 1.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida social cobra protagonismo y el hogar se convierte en punto de encuentro. Es importante controlar los celos y las emociones intensas.

Números de la suerte: 7, 18, 2.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las conversaciones profundas marcarán la jornada. Escuchar sin juzgar permitirá fortalecer relaciones cercanas.

Números de la suerte: 2, 12, 8.

Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre.
Números de la suerte para ganar la lotería en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images -- Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La expresión pública se intensifica y el ámbito profesional recibe un impulso positivo. Conviene ser prudente con la información personal.

Números de la suerte: 21, 5, 17.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El esfuerzo constante comienza a dar frutos. La salud y el amor muestran señales de mejora, mientras el futuro se perfila prometedor.

Números de la suerte: 33, 10, 5.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La rutina genera inquietud, pero los viajes cortos y la cultura aportan bienestar emocional.

Números de la suerte: 4, 32, 14.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El deseo de proteger a los seres queridos se intensifica. Es recomendable permitir que cada quien viva sus propias experiencias.

Números de la suerte: 50, 25, 38.

Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales se viven con intensidad. Mantener la autenticidad será esencial para conservar el equilibrio.

Números de la suerte: 8, 16, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La jornada invita a soltar rencores y retomar el control del propio destino. La introspección permitirá un cambio positivo.

Números de la suerte: 9, 47, 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué es y por qué es tan grave el paro armado que el ELN realiza en varios puntos del país?

2. José Enamorado le dejó mensaje a Néstor Lorenzo tras ser el héroe del Junior campeón: esto dijo

3. Con Junior campeón, así quedan los clubes colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana en 2026

4. Caso Matthew Perry: imponen prisión domiciliaria a otro médico que suministró ketamina al actor

5. Se anuncia el retiro de un grande del boxeo mundial: el tercero mejor del siglo no seguirá compitiendo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.