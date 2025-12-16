Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 17 de diciembre: podría ganar la lotería en Navidad

Para la época navideña, miles de personas esperan llevarse millonarios premios en juegos de azar.

Siga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

17 de diciembre de 2025, 2:27 a. m.