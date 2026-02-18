Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de febrero: señales para los 12 signos

Estas son algunas de las combinaciones que podrían resultar ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

Laura Camila Másmela Bernal

18 de febrero de 2026, 8:01 p. m.
El astrólogo Walter Mercado
En los primeros días del 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 19 de febrero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Invitaciones, encuentros y viajes podrían abrir puertas inesperadas, incluso en el plano sentimental.

Números de la suerte: 10, 26 y 4.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Enfrentará decisiones importantes orientadas a consolidar proyectos personales y profesionales. La perseverancia será clave para superar los desafíos.

Números de la suerte: 50, 12 y 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Deberá adaptarse a cambios laborales o financieros. El apoyo emocional de la pareja o de personas cercanas resultará fundamental para recuperar la estabilidad.

Números de la suerte: 48, 20 y 12.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Recibirá un llamado de atención en temas de salud y equilibrio emocional. Escuchar consejos oportunos permitirá aliviar tensiones acumuladas.

Números de la suerte: 27, 1 y 45.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Vivirá movimientos en el entorno familiar que exigirán paciencia y comunicación. Mantener la calma será determinante para restablecer la armonía.

Números de la suerte: 15, 27 y 33.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La independencia emocional y la confianza en sus decisiones marcarán un punto de inflexión positivo.

Números de la suerte: 5, 34 y 47.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Atravesará un periodo de introspección espiritual. Las prioridades cambiarán hacia la búsqueda de bienestar interior y equilibrio personal.

Números de la suerte: 8, 25 y 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Contará con una energía física renovada que favorecerá proyectos de salud y bienestar. Actividades como la meditación potenciarán sus resultados.

Números de la suerte: 11, 2 y 37.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Iniciará transformaciones importantes que abrirán nuevas oportunidades en distintos ámbitos. La visión práctica ayudará a materializar sueños postergados.

Números de la suerte: 18, 6 y 38.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Deberá proteger su estabilidad emocional evitando cargas ajenas. Priorizar el autocuidado permitirá avanzar con mayor serenidad.

Números de la suerte: 26, 30 y 25.

Horóscopo y números de la suerte.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Ampliará su círculo social y se mostrará más interesado en temas esotéricos o de crecimiento personal. Esta apertura favorecerá nuevas amistades.

Números de la suerte: 6, 10 y 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tendrá que prestar especial atención a su salud y a la gestión del estrés. Mantener hábitos positivos será esencial para recuperar el equilibrio.

Números de la suerte: 6, 23 y 19.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

