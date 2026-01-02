Números de la suerte de Walter Mercado para el 3 de enero: señales para los 12 signos

En los primeros días del 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 2 de enero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El hogar y la familia cobran protagonismo, por lo que es un buen día para crear espacios de armonía. Escuchar la intuición antes de actuar será clave.

Números de la suerte: 7, 13, 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Expresar sentimientos con ternura fortalecerá relaciones importantes. Es un momento propicio para reconciliaciones y acuerdos.

Números de la suerte: 4, 18, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Más allá de lo material, Géminis reflexiona sobre lo que le brinda verdadera seguridad. La sensibilidad artística se intensifica.

Números de la suerte: 5, 14, 33.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición guía cada paso y la autenticidad se convierte en fortaleza. Nuevas amistades pueden llegar de forma inesperada.

Números de la suerte: 2, 11, 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Soltar cargas emocionales será necesario para comenzar el año con tranquilidad. La calma será su mayor aliada.

Números de la suerte: 9, 16, 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Compartir sueños y trabajar en equipo traerá buenos resultados. La suerte acompaña nuevos comienzos.

Números de la suerte: 6, 21, 25.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra siente mayor claridad sobre sus metas, aunque deberá equilibrar trabajo y vida personal. La intuición ayudará a tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 8, 19, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad y la espiritualidad se fortalecen, ideales para expresarse a través del arte.

Números de la suerte: 3, 12, 28.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía toca emociones profundas y facilita procesos de sanación. Soltar culpas del pasado permitirá avanzar con mayor libertad en este nuevo ciclo.

Números de la suerte: 10, 17, 35.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones cobran especial importancia. Es un día para hablar con honestidad y fortalecer vínculos. La empatía ayudará a resolver asuntos pendientes.

Números de la suerte: 1, 15, 26.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cuidar cuerpo y mente será prioritario. Pequeños cambios en los hábitos traerán grandes beneficios.

Números de la suerte: 20, 23, 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad y la conexión afectiva se intensifican. Es un día ideal para disfrutar del amor, el arte y los encuentros con seres queridos, incluso a la distancia.

Números de la suerte: 24, 32, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.