Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el 3 de enero: señales para los 12 signos

Estas son algunas de las combinaciones que podrían resultar ganadoras en los próximos sorteos de loterías.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

3 de enero de 2026, 12:07 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

En los primeros días del 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 2 de enero, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El hogar y la familia cobran protagonismo, por lo que es un buen día para crear espacios de armonía. Escuchar la intuición antes de actuar será clave.

Gente

Pasto está de fiesta: Andy Rivera, Jean Carlo Centeno y Luis Alberto Posada encabezan el Carnaval de Negros y Blancos 2026

Gente

¿Cómo afecta a los signos del zodiaco la Luna Llena del 3 de enero del 2026?

Gente

Nelson Polanía revela los extraños comportamientos de la Gorda Fabiola días antes de su partida

Gente

Bad Bunny podría hacer historia en los Grammy: estas son las categorías en las que está nominado

Gente

Duelo de titanes: Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Jennifer Lawrence por el Globo de Oro 2026

Gente

Westcol confesó si actualmente ama a Aida Victoria Merlano e hizo fuerte revelación en vivo

Gente

Yeison Jiménez se mostró enojado y amargado en Año Nuevo por lío con su presentación: “Por eso, no vendo un 31 ni lo volveré a hacer”

Gente

Números de Walter Mercado para el 1 de enero: podría ganar la lotería el primer día del 2026

Gente

Walter Mercado: los mejores rituales para tener amor y prosperidad en 2026

Gente

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Números de la suerte: 7, 13, 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Expresar sentimientos con ternura fortalecerá relaciones importantes. Es un momento propicio para reconciliaciones y acuerdos.

Números de la suerte: 4, 18, 22.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Más allá de lo material, Géminis reflexiona sobre lo que le brinda verdadera seguridad. La sensibilidad artística se intensifica.

Números de la suerte: 5, 14, 33.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La intuición guía cada paso y la autenticidad se convierte en fortaleza. Nuevas amistades pueden llegar de forma inesperada.

Números de la suerte: 2, 11, 27.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Soltar cargas emocionales será necesario para comenzar el año con tranquilidad. La calma será su mayor aliada.

Números de la suerte: 9, 16, 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Compartir sueños y trabajar en equipo traerá buenos resultados. La suerte acompaña nuevos comienzos.

Números de la suerte: 6, 21, 25.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra siente mayor claridad sobre sus metas, aunque deberá equilibrar trabajo y vida personal. La intuición ayudará a tomar decisiones acertadas.

Números de la suerte: 8, 19, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La creatividad y la espiritualidad se fortalecen, ideales para expresarse a través del arte.

Números de la suerte: 3, 12, 28.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía toca emociones profundas y facilita procesos de sanación. Soltar culpas del pasado permitirá avanzar con mayor libertad en este nuevo ciclo.

Números de la suerte: 10, 17, 35.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las relaciones cobran especial importancia. Es un día para hablar con honestidad y fortalecer vínculos. La empatía ayudará a resolver asuntos pendientes.

Números de la suerte: 1, 15, 26.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cuidar cuerpo y mente será prioritario. Pequeños cambios en los hábitos traerán grandes beneficios.

Números de la suerte: 20, 23, 34.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La creatividad y la conexión afectiva se intensifican. Es un día ideal para disfrutar del amor, el arte y los encuentros con seres queridos, incluso a la distancia.

Números de la suerte: 24, 32, 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Festival Negros y Blancos se llevará a cabo del 2 al 7 de enero de 2026

Pasto está de fiesta: Andy Rivera, Jean Carlo Centeno y Luis Alberto Posada encabezan el Carnaval de Negros y Blancos 2026

Luego del esplendor lunar, se espera un espectáculo natural que iluminará el cielo.

¿Cómo afecta a los signos del zodiaco la Luna Llena del 3 de enero del 2026?

Nelson Polania habla sobre los acontecimientos que advirtieron sobre la muerte de su esposa

Nelson Polanía revela los extraños comportamientos de la Gorda Fabiola días antes de su partida

Bad Bunny, ganador de Latin Grammy

Bad Bunny podría hacer historia en los Grammy: estas son las categorías en las que está nominado

Guillermo del Toro regresa a la alfombra roja con su pelicula "Frankestein"

Duelo de titanes: Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Jennifer Lawrence por el Globo de Oro 2026

Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.

Números de la suerte de Walter Mercado para el 3 de enero: señales para los 12 signos

Las estrellas de redes sociales se reunieron en un en vivo y hablaron de su relación.

Westcol confesó si actualmente ama a Aida Victoria Merlano e hizo fuerte revelación en vivo

Yeison Jiménez habló sobre rumbo que tomará su vida.

Yeison Jiménez se mostró enojado y amargado en Año Nuevo por lío con su presentación: “Por eso, no vendo un 31 ni lo volveré a hacer”

Exparticipante de la segunda temporada del reality del Canal RCN expuso preocupante situación.

‘La casa de los famosos’ recibe a tres personas del ‘Desafío’ y llegan para dar de qué hablar; prometen polémica, sabor y competencia

Aída Victoria Merlano y Westcol se reúnen iniciando 2026 y ventilan sus sentimientos.

¿Siguen enamorados? Aída Victoria Merlano y Westcol tuvieron reencuentro y ventilaron sus sentimientos: “No supiste valorar mi amor”

Noticias Destacadas