Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 15 de diciembre: predicciones para los signos

La influencia de Walter Mercado permanece intacta y cobra especial relevancia en época decembrina, cuando numerosas personas recurren a la espiritualidad en busca de equilibrio y abundancia para cerrar el año.

En esa línea, su sobrina y heredera de su legado, Betty B. Mercado, ha mantenido viva la esencia del icónico astrólogo puertorriqueño, difundiendo a diario mensajes cargados de energía y predicciones dirigidas a cada signo zodiacal.

De acuerdo con información reseñada por El Nuevo Herald, en esta oportunidad reveló los números de la suerte correspondientes al 15 de diciembre, una fecha que muchos consideran ideal para atraer buena fortuna y proyectar transformaciones favorables.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La atención se centra en la carrera y las metas profesionales. La energía se vuelve estratégica, favoreciendo logros importantes y el liderazgo.

Números de suerte: 6, 37, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Se impulsa la expansión a través de estudios, viajes o proyectos a largo plazo. Hay constancia y energía para cerrar asuntos pendientes.

Números de suerte: 18, 49, 15.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La energía se dirige a compromisos y recursos compartidos. Se prioriza la estabilidad emocional y el cuidado del mundo personal.

Números de suerte: 2, 33, 16.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las relaciones toman protagonismo, con necesidad de límites claros y compromisos honestos. La verdad será clave en el amor.

Números de suerte: 20, 13, 1.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Se favorece la organización de rutinas, la salud y la productividad. Habrá impulso para emprender nuevos proyectos.

Números de suerte: 43, 4, 12.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

La creatividad se activa con enfoque práctico. Proyectos artísticos o económicos avanzan con constancia y apoyo externo.

Números de suerte: 7, 39, 9.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

El hogar y la familia requieren decisiones firmes. Se busca estabilidad emocional con confianza en el propio criterio.

Números de suerte: 25, 5, 10.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

La comunicación se fortalece, favoreciendo acuerdos, estudios y temas legales. Habrá visibilidad para concretar objetivos.

Números de suerte: 44, 3, 26.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

El foco está en las finanzas y la seguridad futura. Se actúa con disciplina para evitar errores del pasado.

Números de suerte: 38, 40, 4.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La energía personal se potencia, impulsando liderazgo y éxito profesional. Se destacará en reuniones y decisiones laborales.

Números de suerte: 5, 20, 11.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Es momento de trabajar en silencio, cerrar ciclos y fortalecer el plano espiritual antes de nuevos comienzos.

Números de suerte: 32, 12, 3.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Se activa la vida social y los proyectos colectivos. Las alianzas serán clave para crecer laboral y económicamente.