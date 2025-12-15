Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para hoy lunes, 15 de diciembre: predicciones para los signos

El legado del astrólogo sigue con fuerza en el mundo astral, llevando a miles de seguidores a estar pendientes de sus vaticinios.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 1:22 p. m.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre.
Estos son los números con los que tendría la posibilidad de ganar chances y loterías en diciembre. | Foto: Foto 1: Gettty Images - Foto 2: Getty Images

La influencia de Walter Mercado permanece intacta y cobra especial relevancia en época decembrina, cuando numerosas personas recurren a la espiritualidad en busca de equilibrio y abundancia para cerrar el año.

En esa línea, su sobrina y heredera de su legado, Betty B. Mercado, ha mantenido viva la esencia del icónico astrólogo puertorriqueño, difundiendo a diario mensajes cargados de energía y predicciones dirigidas a cada signo zodiacal.

De acuerdo con información reseñada por El Nuevo Herald, en esta oportunidad reveló los números de la suerte correspondientes al 15 de diciembre, una fecha que muchos consideran ideal para atraer buena fortuna y proyectar transformaciones favorables.

Contexto: Mhoni Vidente soltó los signos del zodiaco que se ganarían la lotería en diciembre; dio fecha clave

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La atención se centra en la carrera y las metas profesionales. La energía se vuelve estratégica, favoreciendo logros importantes y el liderazgo.

Números de suerte: 6, 37, 21.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Se impulsa la expansión a través de estudios, viajes o proyectos a largo plazo. Hay constancia y energía para cerrar asuntos pendientes.

Números de suerte: 18, 49, 15.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

La energía se dirige a compromisos y recursos compartidos. Se prioriza la estabilidad emocional y el cuidado del mundo personal.

Números de suerte: 2, 33, 16.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Las relaciones toman protagonismo, con necesidad de límites claros y compromisos honestos. La verdad será clave en el amor.

Números de suerte: 20, 13, 1.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Se favorece la organización de rutinas, la salud y la productividad. Habrá impulso para emprender nuevos proyectos.

Números de suerte: 43, 4, 12.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

La creatividad se activa con enfoque práctico. Proyectos artísticos o económicos avanzan con constancia y apoyo externo.

Números de suerte: 7, 39, 9.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

El hogar y la familia requieren decisiones firmes. Se busca estabilidad emocional con confianza en el propio criterio.

Números de suerte: 25, 5, 10.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño.
Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

La comunicación se fortalece, favoreciendo acuerdos, estudios y temas legales. Habrá visibilidad para concretar objetivos.

Números de suerte: 44, 3, 26.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

El foco está en las finanzas y la seguridad futura. Se actúa con disciplina para evitar errores del pasado.

Números de suerte: 38, 40, 4.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

La energía personal se potencia, impulsando liderazgo y éxito profesional. Se destacará en reuniones y decisiones laborales.

Números de suerte: 5, 20, 11.

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Es momento de trabajar en silencio, cerrar ciclos y fortalecer el plano espiritual antes de nuevos comienzos.

Números de suerte: 32, 12, 3.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Se activa la vida social y los proyectos colectivos. Las alianzas serán clave para crecer laboral y económicamente.

Números de suerte: 17, 7, 38.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una ellas

2. Las hipótesis detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia, que dejó 17 fallecidos

3. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

4. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

5. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suertePredicciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.