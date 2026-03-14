Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el domingo 15 de marzo, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La recomendación será canalizar esa intensidad en actividades creativas y evitar reaccionar impulsivamente ante conflictos con familiares o amigos.

Números de la suerte: 8, 19, 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El orgullo por los logros profesionales será evidente, pero también será importante prestar atención al bienestar físico.

Números de la suerte: 10, 36, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Actividades deportivas o recreativas podrían servir como una forma efectiva de liberar energía acumulada.

Números de la suerte: 17, 4, 13.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Situaciones o emociones que parecían superadas podrían resurgir, lo que obligará a reflexionar sobre viejos hábitos o patrones.

Números de la suerte: 18, 32, 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La clave estará en evitar discusiones innecesarias y tratar de escuchar otros puntos de vista antes de reaccionar.

Números de la suerte: 10, 5, 44.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Mantener el equilibrio entre lo material y lo espiritual ayudará a tomar decisiones más acertadas.

Números de la suerte: 45, 9, 31.

El reconocido astrólogo dio los números de la suerte para cada uno de los signos. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Habrá una fuerte motivación por destacar en el trabajo y defender los propios intereses. No obstante, será importante recordar la importancia de dedicar tiempo a la familia y a la pareja.

Números de la suerte: 6, 30, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La recomendación será actuar con prudencia y evitar confrontaciones cuando la paciencia esté al límite.

Números de la suerte: 25, 9, 12.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las relaciones con grupos o proyectos colectivos estarán favorecidas, por lo que la colaboración con otras personas podría resultar clave para avanzar en nuevas iniciativas.

Números de la suerte: 11, 3, 47.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Habrá un fuerte deseo de concretar proyectos importantes y demostrar capacidad de liderazgo. La paciencia será fundamental para evitar conflictos con quienes lo rodean.

Números de la suerte: 50, 30, 22.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

En lugar de resistirse a los cambios, será conveniente aprovechar el momento para ampliar conocimientos y explorar nuevas perspectivas culturales o espirituales.

Números de la suerte: 7, 31, 4.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Situaciones relacionadas con el dinero o con bienes materiales podrían generar tensiones, pero también servirán como punto de partida para una nueva etapa. Números de la suerte: 20, 5, 48.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.