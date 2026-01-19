Gente

Números millonarios: Walter Mercado reveló las cifras para ganar la lotería el 20 de enero

El fallecido vidente dejó en sus escritos los números mágicos que le darían el triunfo.

Laura Camila Másmela Bernal

20 de enero de 2026, 2:28 a. m.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.
Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna.

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en cuanto a los horóscopos y números de la suerte. Pese a que falleció en el año 2019, a día de hoy miles de personas esperan las actualizaciones que comparte su familia, con la información que dejó plasmada en sus escritos.

Para el martes 20 de enero, se revelaron algunos consejos especiales, además de los números de la suerte que llevarían a varias personas a convertirse en los ganadores del premio mayor en distintos premios de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El control de los impulsos será clave, sobre todo en asuntos económicos. La creatividad ayudará a optimizar recursos y a evitar gastos innecesarios.

Números de la suerte: 20, 16, 49.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Es un día ideal para destacar ideas y talentos. La suerte acompaña siempre que exista armonía interior y claridad de objetivos.

Números de la suerte: 50, 5, 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque no todos coincidan con sus opiniones, el tiempo terminará dando la razón. La calma será la mejor aliada para manejar situaciones delicadas que salen a la luz.

Números de la suerte: 17, 3, 15.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cambios inesperados en la rutina obligan a fluir con los acontecimientos. Lo que hoy se percibe como suerte es el resultado de esfuerzos pasados.

Números de la suerte: 36, 2, 17.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de dejar atrás las apariencias y mostrarse auténtico. Nuevas amistades pueden surgir, siempre que exista afinidad real y objetivos comunes.

Números de la suerte: 13, 47, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La energía mental y física aumenta, pero se recomienda evitar excesos. La discreción será fundamental, especialmente en asuntos ajenos.

Números de la suerte: 5, 23, 1.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.
Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Nada ni nadie debe frenar los planes personales. La determinación permitirá avanzar y ganar terreno en el ámbito personal.

Números de la suerte: 9, 10, 30.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La armonía regresa al hogar y al entorno cercano. La comunicación fluye con facilidad, favoreciendo acuerdos y reconciliaciones.

Números de la suerte: 44, 18, 31.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La suerte continúa del lado de este signo, especialmente en negocios y proyectos. Es importante mantener a raya los celos en el plano sentimental.

Números de la suerte: 18, 31, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las decisiones financieras requieren equilibrio. Evitar los extremos y cuidar el estado emocional será clave para mantener la estabilidad.

Números de la suerte: 3, 21, 19.

El reconocido astrólogo alertó a cada uno de los signos con respecto al segundo fin de semana de noviembre.
Famoso astrólogo.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Mercurio potencia la comunicación y el carisma. Se fortalece la seguridad personal y la capacidad de causar una buena impresión.

Números de la suerte: 48, 32, 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad se intensifica, pero también llega el momento de cerrar ciclos emocionales. Dejar atrás el pasado permitirá recuperar la alegría.

Números de la suerte: 18, 24, 35.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Noticias Destacadas