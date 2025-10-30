Suscribirse

Gente

Números para ganar la lotería el 31 de octubre, según Walter Mercado; cifras para la noche de Halloween

Las combinaciones compartidas por el vidente le darían suerte en juegos de azar como chances y loterías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

31 de octubre de 2025, 2:35 a. m.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente.
Estos serían los números afortunados en los próximos sorteos de loterías y chances, según el fallecido vidente. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vivo que nunca gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien continúa guiando a millones de seguidores a través de los mensajes que dejó el fallecido vidente.

Para la noche del 31 de octubre, una fecha cargada de simbolismo, misterio y espiritualidad compartió el horóscopo para los 12 signos, acompañados de los posibles números ganadores de la lotería.

Cada vez más personas recurren a las plataformas digitales para encontrar ideas originales de disfraces para celebrar Halloween.
Números de la suerte en Halloween, según Walter Mercado. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es momento de dejar atrás los celos y la desconfianza. Su magnetismo estará en su punto más alto.

Números de la suerte: 1, 22, 38.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Deje atrás dependencias y sentimientos del pasado. Reclame su derecho a la felicidad.

Números de la suerte: 30, 15, 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Transforme su hogar y entorno laboral en espacios de armonía. Rodéese de energía positiva.

Números de la suerte: 42, 6, 21.

Contexto: Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sea realista con lo que desea y cuide sus finanzas. Una inversión podría ser más beneficiosa de lo esperado.

Números de la suerte: 15, 8, 29.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las tensiones familiares podrían terminar si da el primer paso hacia la reconciliación.

Números de la suerte: 18, 45, 30.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La clave está en permitir que cada persona siga su camino. Disfrute la magia de Halloween sin preocupaciones.

Números de la suerte: 10, 25, 13.

Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años.
Las predicciones de Walter mercado han sido muy famosas a lo largo de los años. | Foto: @Yosh_G/Getty Images/Montaje:Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tome un respiro y disfrute los logros alcanzados. Su carisma natural abrirá nuevas puertas.

Números de la suerte: 27, 2, 11.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Evite reaccionar de forma impulsiva ante desacuerdos. Su intuición será su mejor guía.

Números de la suerte: 32, 14, 8.

Contexto: Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Disfrute el presente y deje que la suerte fluya naturalmente hacia usted.

Números de la suerte: 25, 6, 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La alegría y el amor florecen cuando se permite disfrutar sin culpa.

Números de la suerte: 9, 13, 31.

Horóscopo y números de la suerte.
Horóscopo y números de la suerte. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Supere los temores y exprese sus sentimientos. La noche de Halloween le favorece para conquistar y brillar.

Números de la suerte: 5, 38, 28.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Evite conflictos ajenos y enfoque su energía en la paz interior. Solo desde la calma podrá tener suerte.

Números de la suerte: 16, 33, 4.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mhoni Vidente causó pánico con visión para el 31 de octubre: “Se va a asomar Lucifer en el cielo”

2. Lanús vs. Atlético Mineiro en la final de la Sudamericana 2025: fecha del partido definitivo

3. Flamengo vs. Palmeiras: fecha y ciudad donde se jugará la final de la Copa Libertadores 2025

4. Keiko Fujimori aspira por cuarta vez a la presidencia de Perú

5. Tabla de posiciones en Liga BetPlay tras partidos de Nacional y Tolima: histórico clasificó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmeros de la suerteHoróscopo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.