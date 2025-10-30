Gente
Números para ganar la lotería el 31 de octubre, según Walter Mercado; cifras para la noche de Halloween
Las combinaciones compartidas por el vidente le darían suerte en juegos de azar como chances y loterías.
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vivo que nunca gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien continúa guiando a millones de seguidores a través de los mensajes que dejó el fallecido vidente.
Para la noche del 31 de octubre, una fecha cargada de simbolismo, misterio y espiritualidad compartió el horóscopo para los 12 signos, acompañados de los posibles números ganadores de la lotería.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es momento de dejar atrás los celos y la desconfianza. Su magnetismo estará en su punto más alto.
Números de la suerte: 1, 22, 38.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Deje atrás dependencias y sentimientos del pasado. Reclame su derecho a la felicidad.
Números de la suerte: 30, 15, 41.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Transforme su hogar y entorno laboral en espacios de armonía. Rodéese de energía positiva.
Números de la suerte: 42, 6, 21.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Sea realista con lo que desea y cuide sus finanzas. Una inversión podría ser más beneficiosa de lo esperado.
Números de la suerte: 15, 8, 29.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Las tensiones familiares podrían terminar si da el primer paso hacia la reconciliación.
Números de la suerte: 18, 45, 30.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La clave está en permitir que cada persona siga su camino. Disfrute la magia de Halloween sin preocupaciones.
Números de la suerte: 10, 25, 13.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Tome un respiro y disfrute los logros alcanzados. Su carisma natural abrirá nuevas puertas.
Números de la suerte: 27, 2, 11.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Evite reaccionar de forma impulsiva ante desacuerdos. Su intuición será su mejor guía.
Números de la suerte: 32, 14, 8.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Disfrute el presente y deje que la suerte fluya naturalmente hacia usted.
Números de la suerte: 25, 6, 1.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La alegría y el amor florecen cuando se permite disfrutar sin culpa.
Números de la suerte: 9, 13, 31.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Supere los temores y exprese sus sentimientos. La noche de Halloween le favorece para conquistar y brillar.
Números de la suerte: 5, 38, 28.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Evite conflictos ajenos y enfoque su energía en la paz interior. Solo desde la calma podrá tener suerte.
Números de la suerte: 16, 33, 4.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.