Gente

Números para ganar la lotería el 31 de octubre, según Walter Mercado; cifras para la noche de Halloween

Las combinaciones compartidas por el vidente le darían suerte en juegos de azar como chances y loterías.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

31 de octubre de 2025, 2:35 a. m.