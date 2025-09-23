Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B King, y Jorge Luis Herrera, recordado como Regio Clown, fueron encontrados sin vida el lunes 22 de septiembre de 2025, luego de varios días de haber sido reportados como desaparecidos.

Según informó El Financiero, la Fiscalía del Estado de México confirmó la identidad de los cuerpos a partir de tatuajes y rasgos físicos que coincidían con los de los dos colombianos.

La noticia conmocionó a seguidores y colegas, quienes manifestaron incredulidad y tristeza frente a lo ocurrido. Los reportes señalaron, además, las duras circunstancias que, presuntamente, atravesaron antes de ser localizados sin vida.

Sin embargo, la atención mediática se movió hacia DJ Exotic, expareja de Marcela Reyes y padre de su hijo, quien el 22 de septiembre soltó una inesperada publicación tras conocerse la muerte de B King.

El artista, que fue víctima de un ataque el 3 de noviembre de 2024 en el Motel Rey de Corazones en la vía que conduce de Jamundí a Cali, compartió un carrete de imágenes donde ubicó un mensaje inesperado sobre su proceso de recuperación.

El colombiano hizo referencia a regresar y levantarse de estos sucesos, superando todo de la mano de Dios.

“No importa cuántas veces caigamos, siempre regresamos más fuertes, con más luz y con más poder. De la mano de Dios”, escribió, sin referirse en ningún momento a B King o el caso que lo rodeó.

Pese a que sus palabras fueron alejadas de la polémica, muchas personas acudieron a su publicación y reprocharon esta decisión, ya que consideraban que había sido un desacierto en plena coyuntura por la muerte del hombre que “cuidó a su hijo” por un tiempo.

“Qué fuerte esto”; “Bayron cuidó a tu hijo por muchos años y no tienes empatía”; “Cuando estuviste en tu proceso, muchos oramos por ti y ahora no tienes respeto por lo que le pasó a otra familia”; “Un poco de empatía, no es momento para presumir”; “Gracias a Dios estás vivo, cuídate que el otro no corrió con la misma suerte”; “Justamente sacas eso hoy cuando al otro le quitaron la vida. Coherencia, el ‘marketing’ para otro día”; “Tenga empatía, mijo. Nadie va a estar pendiente de usted con lo que está pasando”, entre otros comentarios.

De igual manera, otras personas reclamaron a los detractores, afirmando que DJ Exotic no tenía ninguna obligación con ser empático o considerado con lo que pasaba, ya que él era ajeno a lo ocurrido. Aunque fue pareja de Marcela Reyes, varios lo defendieron de la ola de críticas que estaba recibiendo.