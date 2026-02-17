DJ Exotic contó detalles del día que lo balearon en Cali: “Me reanimaron durante 25 minutos”. Reveló que el temido narco Chupeta es su padrino

Daniel Salinas, conocido artísticamente como DJ Exotic, sobrevivió a un atentado sicarial ocurrido el 3 de noviembre de 2024 mientras realizaba una presentación musical en un motel del sur de Cali. El hecho, que inicialmente fue reportado por varios medios como una muerte confirmada, dejó al artista con seis impactos de bala y al borde de la muerte.

El ataque se registró mientras DJ Exotic tocaba en el motel El Rey de Corazones, un lugar frecuentado por fiestas electrónicas. Según su relato, el ambiente era tenso y atípico. “Todo estaba muy dividido, la gente no estaba alegre como suele ser Cali. Había hombres armados por todos lados y la energía era pesada”, afirmó en diálogo con el periodista Rafael Poveda.

Durante el ataque recibió seis disparos, cuatro en el abdomen y dos en una pierna. “Cuando quise reaccionar ya estaba en el piso, con los impactos encima”, contó. El sicario fue abatido en el lugar por hombres armados que se encontraban en el sitio.

Marcela Reyes desmintió la muerte del DJ Exotic este jueves 7 de noviembre. Foto: Montaje con foto @exoticdj / tomada redes sociales / @marcelareyes

DJ Exotic fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció en paro clínico durante cerca de 25 minutos. “Los doctores me dijeron después que, según la medicina, yo estaba muerto. Que no les agradeciera a ellos, que agradeciera a Dios”, relató. Tras la reanimación, estuvo un mes en coma, fue sometido a múltiples cirugías y estuvo a punto de perder una pierna.

Desde la clínica, el artista aseguró haber vivido una experiencia que marcó su vida. “Yo sentía a mi familia, escuchaba a mi hermana diciéndome que no era mi momento. No era un sueño, era muy real”, afirmó, al describir lo que vivió durante el coma.

En medio de su recuperación, DJ Exotic decidió contar públicamente aspectos de su historia familiar, marcada por el narcotráfico. “Mi abuelo fue narcotraficante, mi papá también. Mi papá pagó casi 17 años de cárcel en Estados Unidos y mi mamá también estuvo involucrada, pagó nueve años. Yo crecí en ese mundo”, declaró.

Según su testimonio, la historia se remonta a Buenaventura, donde su abuelo trabajaba como marinero. “A mi abuelo empezaron a ofrecerle llevar cosas a Estados Unidos. Él siempre quiso que mi papá se alejara de eso, incluso lo mandó a estudiar inglés en Harvard”, explicó.

Sin embargo, relató que su padre terminó involucrándose tras ver cómo otros se enriquecían. “Mi papá veía que a sus amigos les daba trabajo y los volvía millonarios, pero a él no. Entonces decidió meterse a ese mundo”.

Exotic DJ resultó herido en medio de ataque armado en motel de Cali. Foto: Tomada de la cuenta de Instagram de Exotic DJ/Policía Metropolitana de Cali.

Salinas también reveló su vínculo familiar con uno de los narcotraficantes más conocidos del país. “Alias Juan Carlos Ramírez Abadía, conocido como Chupeta, era el mejor amigo de mi papá. Tenían un vínculo muy fuerte, tanto que es mi padrino”, afirmó.

El DJ aseguró que esa historia familiar influyó en su vida, pero sostuvo que la música fue su camino para alejarse de ese entorno. Tras el atentado, afirmó que su visión cambió por completo. “Yo era muy egocéntrico, pensaba que nada me podía pasar. Esto me bajó el ego a cero y me enseñó a valorar cosas simples como caminar o despertar”.

Actualmente, DJ Exotic se encuentra en proceso de recuperación y prepara una gira internacional. Mientras tanto, el atentado ocurrido en Cali sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que no han esclarecido los móviles del ataque ni los responsables intelectuales.

El artista concluyó que su supervivencia marcó un antes y un después. “Esto fue un milagro. Me dieron otra oportunidad de vivir y de contar mi historia”, afirmó.