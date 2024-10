Este fue el caso de Orlando Liñán , quien se ubicó como blanco de reacciones en las plataformas digitales por una serie de clips que subió, explicando que no se encontraba bien de salud. El integrante de la producción no se contuvo y abrió su corazón, mencionando qué lo había llevado a urgencias médicas.

“Bueno, mi gente, a los que me han preguntado por la historia pasada que publiqué y por qué no estoy en el programa, es que ayer por la noche se me subió mucho la presión arterial y he tenido mucho dolor de cabeza, así que me tocó acudir a realizarme unos exámenes para saber lo que pasaba”, comentó.