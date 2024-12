Pepe Aguilar confesó si demandó a Ryan Castro por ‘Fan de su relación’, canción que tendría referencia a Ángela

¿Qué dice la nueva canción de Ryan Castro?

Pese a que no menciona a ninguno de los artistas, Ryan Castro, en compañía de su colega, Maisak, interpretaron una letra en la que, según usuarios de internet, hace referencia al triángulo amoroso que protagonizaron los cantantes.

“No te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo.

Me tiene entre la espada y la pared esta situación.

Ryan Castro habla de una supuesta demanda por parte de Pedro Aguilar

Durante una de las más recientes presentaciones del dúo conformado por Blessd y Ryan Castro, los asistentes al evento pidieron a gritos que interpretaran Fan de su relación. No obstante, los cantantes habrían hecho referencia a una supuesta demanda por parte de Pepe Aguilar, el padre de Ángela.

“¿La misma que el papá te demandó?”, dijo Blessd, generando polémica, no solo frente a los asistentes al evento, sino a los miles de personas que visualizaron el contenido a través de las redes sociales.

Hasta al momento, Ryan Castro no se ha pronunciado a través de sus redes sociales para confirmar o desmentir la supuesta demanda.

Pepe Aguilar habló sobre la canción de Ryan Castro, ¿lo demandó?

El reconocido artista mexicano Pepe Aguilar habló frente a los medios de comunicación y afirmó que no ha presentado ningún tipo de demanda en contra de Ryan Castro, pues en realidad, no tiene conocimiento de la canción a la que se está haciendo referencia.

“Se dice que demandé a un artista que lleva por nombre Ryan Castro, por una canción que sacó. No, pues no tengo el gusto de conocer a este colega y jamás le haría daño a un colega, no es mi intención, en lo absoluto”, afirmó.