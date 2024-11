Pipe Bueno revela cuál es el detalle que no le gusta de Luisa Fernanda W y estalló las redes

En el diálogo, el artista aseguró que su trayectoria creció considerablemente con el pasar de los años y fue en la pandemia donde tocó fondo por los impedimentos que había. Al no poder cantar, la celebridad no facturaba y su voz quedaba limitada hasta que pasara dicha enfermedad.

“Venía facturando mensual una cifra muy importante y lo que no creía que podía pasar, pasó. Un día me dijeron: ‘Cierre la boca, no va a facturar y devuelve la mitad de lo que tienes en tu cuenta’, así pasó”, relató en la charla.

“La cuenta no solo estaba gorda, comenzó a bajar, porque fui incapaz de quedarme con dinero así (...) Me di cuenta de que, si yo no cantaba, no tenía papa. Y mi esposa fue la que me salvó, literal”, relató, a lo que la empresaria dijo: “Le mostré un poco de cómo generar contenido”.