Pipe Bueno revela impactantes declaraciones sobre los inicios de su carrera: “no cantaba nada”

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más destacadas y sonadas de la farándula nacional. Gracias a un amigo en común, la pareja se conoció y pudieron entablar una cercana relación de amistad que pronto se convirtió en algo más. Actualmente, Lu y Pipe tienen una hermosa relación, la cual comparten a través de sus redes sociales.

La creadora de contenido y el cantante han estado en el ojo de huracán en varias ocasiones, gracias a varias indirectas que lanzan a través de sus redes o por detalles que suelen revelar en medio de entrevistas, sin embargo en esta ocasión el cantante de música popular dejó a más de un seguidor sorprendido con su revelación.

Pipe Bueno le hace propuesta a Luisa Fernanda W | Foto: Instagram de Pipe Bueno

Pipe Bueno es uno de los cantantes de música popular más destacados del país. Su carrera despegó en el año 2008 con el éxito “Recostada en la cama”, que le dio gran reconocimiento en el país.

A lo largo de su carrera musical, ha logrado consagrar varios sencillos como, Cupido falló y Te hubiera conocido antes, consolidándose como una de las figuras más influyentes en el género popular. Además de su faceta como cantante, Pipe Bueno también se ha destacado como empresario y jurado de varios programas de entretenimiento.

El artista ha generado toda clase de comentarios en redes sociales luego de revelar un secreto sobre el inicio de su carrera. En medio de una charla con el pódcats By Juancito reveló detalles acerca de su vida privada y profesional.

Uno de los que más destacó y llamó la atención fue cuando habló de sus inicios y el poco talento que tenía, pues según el mismo artista de música popular no cantaba muy bien: “Cuando yo empiezo a cantar, no cantaba ni el 30 % de lo que lo hago hoy en día. Yo tenía algo, no sé si era mi energía, pero yo no cantaba nada”, confesó el artista.

También agregó: “Hoy en día canto mil veces mejor de lo que comencé, me preparé, era lo mínimo que podía hacer. Desde muy pequeño tuve claro cómo quería progresar en mi carrera. Esas cosas malas eran solo oportunidades de mejora”.

Así mismo, el artista comentó que no la tuvo fácil, ya que en su niñez se tuvo que enfrentar a un profesor que no creía en su talento. Pipe aseguró que uno de sus sueños era cantar uno de los éxitos de su cantante favorito, Bohemio y galán de Fernando Burbano, sin embargo, este no se lo permitió y por poco acaba con su sueño de ser cantante.

“Yo tenía un profesor de música que me daba mis primeras clases de técnica vocal en el colegio y yo le pongo una canción de mi cantante favorito y me dice ni en tus sueños… Ese comentario lo recuerdo, sin rencor, porque en ese entonces tenía razón, pero no podía decirme que no soñara con eso, ahí se equivocó. Podía acabar un sueño”, recordó Pipe Bueno.

En la misma conversación también mencionó que hace algún tiempo, Domenic, el menor de la casa tuvo que ser hospitalizado debido a un fuerte problema de salud en el que, llegaron a pensar que perdería la vida.

“En algún momento tuve a mi hijo Domenic en la clínica y tuve trabajo y show y demás, pero estuvimos maso menos 15 días en cuidados intermedios, bien complicados con una bronquiolitis y era horrible porque mi niño tenía tres meses y tú lo veías conectado, él quería que uno lo cargara, eso fue terrible”, dijo en medio de una notable tristeza.