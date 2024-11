Piqué quedó en evidencia con video que salió a la luz; se reveló la verdad detrás de su relación con Clara Chía

A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de las controversias que lo rodean, no ha conseguido que la atención del público y los medios se desvíe de sus movimientos y apariciones en público. Piqué sigue adelante con sus negocios, sin descuidar momentos en los que se le ve disfrutando con sus hijos y compartiendo tiempo con la joven catalana.

“Yo siempre he estado muy tranquilo, es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controlan ese mensaje y en líneas generales, pues cada uno dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa, o lo que sucede, muchas veces no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, señaló en la charla con el formato internacional.