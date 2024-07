Piter Albeiro reveló en detalle lo que motivó el caos en Miami por el partido Colombia vs. Argentina

El partido Colombia vs. Argentina tuvo que retrasarse más de una hora debido a desmanes en las afueras del recinto a manos de las hinchadas, que tumbaron puertas, torniquetes, se metieron por los ductos de ventilación y vandalizaron el estadio de Miami, luego de terminarse el encuentro.

Piter Albeiro revela detalles del caos que se vivió en la final Colombia vs. Argentina en Miami

Sin embargo, su felicidad se vio nublada al ver la marea de gente y se demoró una hora en el trayecto de dos cuadras; luego, vio que “las noticias empezaron a llegar a mi celular y las imágenes que se veían nos llenaron de preocupación. La gente me cuenta que cerraron todas las puertas, que el partido está retrasado media hora y que antes gente sin boleta a las malas rompió puertas y entró de ahí tomando medidas”, mencionó.

A lo que agregó: “Ellos jamás habían pasado por un mierd... así; renunciaron todos, es decir que en ese momento no había quién escaneara eso. Estaban esperando que llegaran policías de Fort Lauderdale a tomar el control”.

| Foto: Getty Images via AFP

MIAMI GARDENS, FLORIDA - 14 DE JULIO: aficionados de Colombia y Argentina en el partido final de la Conmebol Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium el 14 de julio de 2024 en Miami Gardens, Florida. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Foto de Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) | Foto: Getty Images via AFP

Además, aseguró que su esposa, que se encuentra en el noveno mes de gestación, se negó a entrar al notar lo que estaba pasando: “Mi esposa, viendo la cosa grave, dijo: ‘Uy no, yo no entro así', y gracias a Dios se fue, entendió que la cosa estaba grave, porque la gente alrededor hablaba de tumbar las puertas entre todos y entrar si no abrían. El calor era insoportable y el olor a sudor ni en Francia un 4 de agosto”.