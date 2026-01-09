Podría ganar la lotería el 10 de enero: números de la suerte de Walter Mercado para cada signo

Para muchos creyentes de la astrología, las predicciones de Walter Mercado siguen siendo una guía espiritual y simbólica muy importante a la hora de participar en juegos de azar como lo son los chances y las loterías.
Aunque el reconocido astrólogo falleció en 2019, su legado permanece vivo gracias a las interpretaciones que sus familiares continúan compartiendo, y para el sábado, 10 de enero, compartieron los números que resultarían ganadores los próximos sorteos.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La energía favorece la organización y la recuperación física, lo que permite encarar el día con optimismo renovado.
Números de suerte: 11, 28 y 18.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
El llamado es a materializar ideas y dejar atrás la postergación. La constancia será recompensada, especialmente si se cuidan hábitos relacionados con la salud.
Números de suerte: 8, 18 y 49.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
El romance y la comunicación se mezclan de forma armoniosa. La expresión emocional fluye con suavidad, favoreciendo encuentros significativos.
Números de suerte: 38, 9 y 14.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La intuición se intensifica y abre puertas en el ámbito sentimental. Es un momento propicio para dejarse llevar por nuevas experiencias emocionales.
Números de suerte: 2, 50 y 11.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La fortaleza interior será esencial para no permitir abusos emocionales ni energéticos. Cambiar la perspectiva permitirá ver soluciones a los problemas.
Números de suerte: 9, 44 y 29.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Virgo debe priorizar el descanso y la salud, confiando en el apoyo de personas cercanas. No todo depende del control absoluto.
Números de suerte: 4, 34 y 25.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
La armonía se alcanza evitando peleas innecesarias. Libra encuentra bienestar en la compañía de otras personas y en tomar la iniciativa en asuntos del amor.
Números de suerte: 13, 5 y 9.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
La estabilidad económica permite cumplir deseos largamente postergados. Escorpio brilla en reuniones y refuerza conexión sociales.
Números de suerte: 25, 7 y 10.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Es momento de despertar el sentimiento de la alegría. Conectar con personas positivas ayudará a salir de estados de ánimo bajos.
Números de suerte: 15, 48 y 3.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El amor recupera protagonismo, aunque se recomienda tener cuidado con los gastos. La ilusión renace sin perder el sentido práctico.
Números de suerte: 7, 21 y 30.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Las preocupaciones financieras disminuyen de forma inesperada. El descanso se vuelve prioritario para recuperar el equilibrio físico y emocional.
Números de suerte: 30, 25 y 2.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
La vida social se activa con fuerza, pues lidera encuentros y proyectos colectivos que traerán satisfacción a corto plazo.
Números de suerte: 1, 18 y 37.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.