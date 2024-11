Polilla rindió emotivo homenaje a la Gorda Fabiola con su disfraz de Halloween

“En esta día, siempre durante muchos años tenemos en La Luciérnaga de Caracol la tradición de nuestros disfraces, este es un año diferente para mí, en todas las ocasiones tenía la mejor actitud y entusiasmo para hacerlo, me encantan los personajes de películas, pero la cómplice de mis locuras no está presente hoy para respaldarme, de igual forma no quise pasar sin compartir con mis compañeros la ocasión y dentro del abanico de posibilidades que nos da un día como hoy, encontré el personaje más acorde a mi momento”, mencionó en la descripción de la fotografía haciendo referencia a la pérdida de su persona favorita.

El humorista ahondó en cada uno de los sueños. El primero tuvo lugar en la clínica Colombia, en donde mencionó que él la veía en una habitación, pero el médico le decía que no podía pasar . Haciendo caso omiso a lo recomendado por el médico, llegó a la habitación de su esposa, pero, infortunadamente, no la encontró.

“Abro la puerta de la habitación y no está y empezó a buscarla y el médico entra y me dice le dije que no entrara porque ya no está”, contó Polilla.