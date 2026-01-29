Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Cerca del cierre de mes, se conocieron los designios para una nueva jornada.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de enero de 2026, 11:37 a. m.
Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos
Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos Foto: Instagram @ninoprodigio

El Niño Prodigio se ha posicionado como una de las voces más influyentes de la astrología para el público de habla hispana. Víctor Florencio, su nombre real, ha construido una sólida base de seguidores gracias a su tono cercano y a la manera sencilla con la que traduce los mensajes que, según su visión, envía el universo.

En días recientes, el astrólogo compartió una nueva lectura en sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, donde dio a conocer sus predicciones para el 29 de enero de 2026. En este pronóstico, analizó las energías que empezarían a impactar tanto el ánimo colectivo como las decisiones personales que muchas personas deberán tomar.

Fiel a su método, Florencio estructuró sus interpretaciones a partir de los cuatro elementos del zodiaco —fuego, tierra, aire y agua—, con el propósito de ofrecer una guía más clara sobre los desafíos y oportunidades que podrían presentarse para cada signo. Estas revelaciones llegan en una etapa clave del mes, marcada por la introspección, la revisión de metas y la búsqueda de estabilidad emocional.

Aunque cada signo experimentará estas influencias de manera particular, el mensaje general invita a cerrar enero con mayor calma, lucidez y una conexión espiritual más profunda.

Horóscopo del 29 de enero para todos los signos del zodiaco

Aries, Leo y Sagitario

Tus dinámicas de pareja, amistades y vínculos clave exigen conversación, revisión y claridad, pues lo no dicho y los malentendidos tienden a ocupar tu espacio mental y emocional”.

Tauro, Virgo y Capricornio

Tu enfoque se dirige a lo práctico. Al priorizar lo esencial y administrar con criterio, el día rinde más y los resultados adquieren estructura, continuidad y respaldo concreto”.

Géminis, Libra y Acuario

“Tu pensamiento se acelera y se multiplica, pero necesita dirección para convertirse en decisiones. Al escuchar, seleccionar y expresarse con precisión, tus ideas fluyen y se traducen en oportunidades”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Tu vida emocional se sensibiliza y pide reconocimiento: aparecen cargas, recuerdos y tensiones. Atender lo íntimo con claridad y escucha mejora tus vínculos afectivos y familiares”.

