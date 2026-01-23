Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy viernes, 23 de enero

El experto cerró la semana con mensajes claros para todos los signos del zodiaco.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

23 de enero de 2026, 11:24 a. m.
Niño Prodigio: nuevas predicciones
Niño Prodigio: nuevas predicciones

El Niño Prodigio se mantiene como una de las figuras más influyentes dentro de la astrología para el público hispanohablante. El astrólogo dominicano, Víctor Florencio, ha logrado consolidar una comunidad fiel gracias a su estilo cercano y a la forma sencilla con la que interpreta los movimientos astrales.

Recientemente, compartió una nueva lectura en sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram, en la que dio a conocer sus predicciones para el 23 de enero de 2026. En este mensaje, abordó las energías que, según sus interpretaciones, comenzarán a influir tanto en el estado emocional colectivo como en las decisiones individuales.

Fiel a su método, organizó sus análisis a partir de los cuatro elementos del zodiaco —fuego, tierra, aire y agua—, un enfoque que busca ofrecer una visión más clara sobre los retos y oportunidades que enfrentará cada signo. Estas predicciones llegan en un momento de transición, cuando el mes avanza y muchas personas replantean objetivos y buscan equilibrio emocional.

Aunque las energías se manifestarán de manera distinta en cada signo, el mensaje general apunta a cerrar enero con mayor serenidad, claridad mental y conexión espiritual.

Horóscopo del 23 de enero para los 12 signos

Aries, Leo y Sagitario

“La vitalidad se enciende y el día te empuja a crear, aprender e iniciar con entusiasmo, rodeado de personas que amplían tu visión y celebran tu luz. La espontaneidad favorece las oportunidades”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Este momento te pide madurez para fortalecer bases y resolver pendientes con realismo. Soltar lo que ya cumplió su función te permite construir una estructura más alineada con lo que viene”.

Géminis, Libra y Acuario

“La interacción social potencia tus proyectos, el amor y el aprendizaje mediante conversaciones, alianzas y vínculos que suman valor. Sentirás que se te facilitan avances en tus proyectos”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“El día trae enfoque emocional y práctico a través de trabajo, el hogar y los recursos, invitándote a gestionar con calma lo que necesita atención. La sensación de amparo interno crece mientras confías en otros”.

