Prensa asegura que Clara Chía intentó agredir físicamente a Shakira en Barcelona

La cantante colombiana Shakira sigue dando de qué hablar, pues desde hace un año que se conoció que se separó de Gerard Piqué, todos los ojos han estado sobre ella, sobre el exfutbolista, y sobre Clara Chía, que es la actual pareja de Piqué y la causante de la separación.

En esta oportunidad, Chisme No Like, reveló que antes de que Shakira se mudara a Miami, la barranquillera se peleó fuertemente con Clara Chía. “Gerard Piqué llega a entregar a los niños y Shakira ve a Clara Chía paseando por su casa, le molestó ver a la amante en su casa con aires de superioridad”, aseguró la periodista Adri Toval.

Además, indicó que Shakira le pidió a Clara Chía que se retirara, “pero Clara Chía intenta agredir físicamente a Shakira y fue Tonino, el hermano de la colombiana, el que tuvo que intervenir”.

La colombiana ha sido galardonada con premios desde su juventud. | Foto: Getty Images for MTV

Adicional, según dijo la periodista, “Clara Chía le gritaba a Shakira ‘vieja, ahora tengo a Piqué a mi lado’”. Los hechos se presentaron en frente de los hijos de Shakira (Milan y Sasha) quienes también intervinieron, mientras que Piqué no reaccionó frente a lo sucedido.

Entre tanto, en el programa también se reveló que la molestia de Shakira no se dio solo por la traición, sino porque Clara Chía usaba la ropa de la cantante, pues según indicó, mientras Shakira viajaba, el exfutbolista llevaba a la catalana a la casa, y esta usaba la ropa, joyas, perfumes y otras pertenencias de la colombiana.

De hecho, en la transmisión Chisme No Like se conoció que a la barranquillera se le perdió un anillo que era exclusivamente de ella, pues era de diseñador. “La artista le vio puesto el anillo a Clara Chía. Era un anillo de Mariposa, y fue ahí Lili (ex niñera de la artista) le contó todo a Shakira”, revelaron en el programa.

Shakira habló de su nueva vida lejos de Piqué

Recientemente, la colombiana se volvió a sincerar sobre los difíciles momentos que vivió y cómo ahora lleva su nueva vida, y lo hizo en una entrevista con la revista Hola.

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, en los Latin Grammy (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

La artista reveló que con el cambio de hogar, hoy en día sus hijos se encuentran de la mejor manera, ya que a diferencia del país europeo, en suelo norteamericano llevan una vida alejados de las cámaras.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin nadie que los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades”, dijo.

Por otra parte, la barranquillera también reconoció que en los últimos años descuidó mucho su carrera musical, esto debido a que estaba centrada en el cuidado de sus dos hijos y en apoyar a Piqué.

“En España, los años que estuve allí ya establecida, me dediqué a la crianza de mis hijos y a apoyar la carrera de mi expareja. Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música, donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos”, señaló.

Sus palabras se reflejan en los millones de reproducciones que han tenido en los últimos meses cada una de las canciones que ha sacado, especialmente en las que manda pullas al excentral del Barcelona. “He podido retomar lo que había dejado por muchos años. Gracias a Dios y el cariño del público, es como si nunca me hubiese ido”, dijo.

Shakira ganó premio en compañía de Bizarrap (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images for Latin Recording Academy) | Foto: Getty Images for Latin Recording

En la entrevista, Shakira también se mostró muy emocionada por estar compartiendo esta etapa de su carrera con sus dos hijos, resaltando que ambos cuentan con un gran talento.