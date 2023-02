Presentadores de reconocido programa fueron criticados por opinar sobre el cambio físico de Don Omar

El programa de entretenimiento Lo Sé Todo, del Canal Uno, destacado por sus entrevistas y exclusivas, está dando de qué hablar, pues al parecer algunos comentarios no fueron los más acertados, sobre todo cuando involucra un cuerpo ajeno y en redes los están ‘acribillando’.

Mafe Romero, Elianis Garrido y Ariel Osorio son los presentadores encargados de dar las noticias más importantes del momento. Sin embargo, a pesar de haberse ganado el corazón de los colombianos gracias al carisma de cada uno de ellos, varios usuarios han reaccionado por la opinión que dieron sobre el cambio físico del reconocido cantante de reguetón, Don Omar.

Elianis Garrido aclaró cómo se lleva con su compañera de set, Mafe Romero. - Foto: Instagram @losetodocol

Los presentadores mostraron algunos videos del drástico cambio que ha tenido uno de los exponentes del género urbano, William Omar Landrón Rivera —nombre de pila— desde el 2020 hasta la actualidad, pues evidentemente se apareció con varios ‘kilitos de más’.

Más allá de la noticia, algo llamó la atención fue cuando, supuestamente, los presentadores le pidieron la opinión de sus seguidores sobre el cambio físico que sufrió el artista en estos años. Asimismo, fue comparado con el de Ariel Osorio, presentador del programa de farándula.

Como era de esperarse, los internautas reprocharon este hecho y reaccionaron ante las opiniones de los conductores de televisión, en especial un comentario que llamó la atención: “Me parece nefasto que le pidan a sus seguidores comentar sobre el físico de alguien. Ninguna persona tiene que tener una opinión sobre el cuerpo de Don Omar, ni del presentador del show, ni de las cantantes. Estamos en el 2023. A revisar esa responsabilidad social”.

¿Ya no canta? Críticas a Don Omar por su actitud en pleno concierto

Han pasado los años y el cantante puertorriqueño, Don Omar, intérprete de temas como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Aunque te fuiste, entre otros grandes éxitos, sigue brindándole a sus seguidores su música, la misma que lo volvió famoso.

Sin embargo, el ‘rey del reguetón’ ha resultado salpicado en algunos escándalos a sus 44 años de edad. Ejemplo de ello, en día pasado, fue acusado de estafa en Bolivia.

El cantante puertorriqueño, Don Omar, es intérprete de temas como Danza Kuduro, Pobre Diabla, Aunque te fuiste, entre otros grandes éxitos. - Foto: Getty Images

Ahora, el artista está dando nuevamente de qué hablar por su actitud en medio de un concierto en Chile. Don Omar, a quien se le vio con una apariencia muy diferente a la que recuerdan sus fans, pues apareció con varios ‘kilitos de más, es criticado porque en algunos momentos del show, quienes terminaban cantando eran los mismos asistentes al evento.

“La gente no fue a un concierto de don Omar, don Omar fue a un concierto de la gente (...) Pagar para ir a escuchar a don Omar cantar. Pagar para cantarle a don Omar (...) El concierto lo dieron ellos (...) El público se la deja muy fácil (...) Don Omar fuel al concierto de la gente (...) Que le paguen al público”, comentaron algunos internautas.

Lo ocurrido en Bolivia

En días pasados, un Tribunal en Bolivia ordenó la detención del cantante puertorriqueño Don Omar. El artista se presentó en La Paz, pero luego fue arrestado por estar presuntamente vinculado con una presunta estafa agravada. Sin embargo, esto no afectó su segunda presentación, correspondiente al 21 de enero en Santa Cruz.

La orden la dio Nancy Carrasco, funcionaria especializada en Delitos Patrimoniales del distrito de Santa Cruz de la Sierra, para que acudiera y declarara en la División Económico Financiero de la Fuerza Estatal de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz. El cargo por el que se le acusa es estafa agravada a víctimas múltiples. Además de Don Omar, también fueron notificados Félix Gerardo Ortiz, Luca Piccolo, Gabriel Enrique Pizarro y Héctor Luis Landrón Ribera (hermano del cantante).

William Omar Landrón Ribera, más conocido por su nombre artístico de Don Omar, es un cantante del género de reguetón. - Foto: Getty Images

Años antes, Don Omar ya había tenido problemas con las autoridades bolivianas. En septiembre de 2007 fue detenido por incumplir un contrato de un concierto previo, pero él sostuvo que nunca recibió los boletos de viaje, por lo que no se pudo presentar. Además, ha tenido antecedentes con la Policía de Carolina, Estados Unidos, y con la de Puerto Rico, por casos de peleas y porte de drogas.

William Omar Landrón Ribera, más conocido por su nombre artístico de Don Omar, es un cantante del género de reguetón. Es considerado como el ‘Rey del Reguetón’, por la amplia trayectoria que ha tenido. Arrancó en la música a finales de la década de los 90. Pero su ascenso se dio cuando estuvo bajo la guía de su homólogo (retirado hace varios años) Héctor ‘el Father’, quien en ese entonces era uno de los cantantes más relevantes del género.

Don Omar se dio a conocer en 2002 por la canción de ‘Dale Don Dale’, la cual tiempo después incluiría en su primer álbum de estudio, titulado The Last Don. El éxito vino con este, dado que ganó certificados de platino y le dio la posibilidad de trabajar con otros artistas famosos, como Wisin & Yandel, Ivy Queen, Tego Calderón y Daddy Yankee. Posteriormente, luego de dos años, produciría su segundo álbum, llamado de The Last Don: Live.

Por sus canciones, hizo parte de una camada de cantantes de reguetón relevantes y populares en la primera década de los 2000. Por lo que, años después, fundó su propia imprenta discográfica, All Star Records.