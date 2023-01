Don Omar y sus realizadores fueron arrestados en Bolivia antes de presentarse en un concierto

Un Tribunal en Bolivia ordenó la detención del cantante puertorriqueño Don Omar. El artista se presentó en La Paz, pero luego fue arrestado por estar presuntamente vinculado con una presunta estafa agravada. Sin embargo, el mismo afirmó que no estaba en peligro su segunda presentación, correspondiente al 21 de enero en Santa Cruz.

La orden la dio Nancy Carrasco, funcionaria especializada en Delitos Patrimoniales del distrito de Santa Cruz de la Sierra, para que acudiera y declarara en la División Económico Financiero de la Fuerza Estatal de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz. El cargo por el que se le acusa es estafa agravada a víctimas múltiples. Además de Don Omar, también tendrán fueron notificados Félix Gerardo Ortiz, Luca Piccolo, Gabriel Enrique Pizarro y Héctor Luis Landrón Ribera (hermano del cantante).

Concierto de Don Omar en Bolivia - Foto: Instagram: @DonOmar

El jueves 19 de enero, las presentaciones del reguetonero en Bolivia habían estado en vela debido a que se presentaron dificultades para llegar al país, debido a que el avión en el que se transportaba no cumplía con la totalidad de los requisitos. Acto seguido, el viernes se dio a conocer la orden de arresto. También fueron detenidos el grupo musical de Zion & Lennox. No obstante, el artista pudo presentarse en La Paz y espera también hacerlo en Santa Cruz.

Años antes, ya había tenido problemas con las autoridades bolivianas. En septiembre de 2007 fue detenido por incumplir un contrato de un concierto previo, pero él sostuvo que nunca recibió los boletos de viaje, por lo que no se pudo presentar. Además, ha tenido antecedentes con la Policía de Carolina, Estados Unidos, y con la de Puerto Rico, por casos de peleas y porte de drogas.

Comunicado de Don Omar sobre la situación en Bolivia - Foto: Instagram: @DonOmar

William Omar Landrón Ribera, más conocido por su nombre artístico de Don Omar, es un cantante del género de reguetón. Es considerado como el ‘Rey del Reguetón’, por la amplia trayectoria que ha tenido. Arrancó en la música a finales de la década de los 90. Pero su ascenso se dio cuando estuvo bajo la guía de su homólogo (retirado hace varios años) Héctor el Father, quien en ese entonces era uno de los cantantes más relevantes del género.

Don Omar y Daddy Yankee presentándose en una misma tarima en 2015. - Foto: Getty Images

Don Omar se dio a conocer en 2002 por la canción de ‘Dale Don Dale’, la cual tiempo después incluiría en su primer álbum de estudio, titulado The Last Don. El éxito vino con este, dado que ganó certificados de platino y le dio la posibilidad de trabajar con otros artistas famosos, como Wisin & Yandel, Ivy Queen, Tego Calderón y Daddy Yankee. Posteriormente, luego de dos años, produciría su segundo álbum, llamado de The Last Don: Live. Por sus canciones, hizo parte de una camada de cantantes de reguetón relevantes y populares en la primera década de los 2000. Por lo que, años después, fundó su propia imprenta discográfica, All Star Records.

Los Bandoleros fue su primer álbum bajo su disquera personal, el cual contó con remixes y colaboraciones con reguetoneros importantes y emergentes. Para 2006, publicó King of Kings, con el cual por la canción de Angelito fue nominado a los Premios Grammy Latino y en los Premios Lo Nuestro. Asimismo, en esta época tuvo enfrentamientos musicales con Daddy Yankee y Héctor el Father. El éxito de su cuarto álbum lo llevó a sacar Los Bandoleros Reloaded y The Last Don: Gold Series; este último producido por Machete Music.

Siguiendo con su discografía, en 2007 en colaboración de otros cantantes, sacó al mercado El Pentágono, el cual contó con una edición especial llamada El Pentágono Return. Con el paso del tiempo, Don Omar se presentó por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Además de actuar en Rápido y Furioso y permitir que su música hiciera parte de la banda sonora de películas y videojuegos. En 2008 creó otro sello, nombrado Orfanato Music Group, con el que sacó el álbum iDon, colaborando en una canción con quien se suponía era su rival, Daddy Yankee. En 2010 le dio vida a Meet the Orphans, álbum que tuvo la canción exitosa de Danza Kuduro. Luego sacó MTO2: New Generation y The Last Don. El último que ha producido fue The Last Album, con el apoyo de Machete Music y Universal Music en 2019.