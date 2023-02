‘Tito el Bambino’ enfurecido le tiró camiseta en la cara a un fan en pleno concierto

Efraín David Fines Nevares, más conocido por su nombre artístico ‘Tito el Bambino’, es considerado como uno de los mayores exponentes en la historia del reguetón. Además, logró ganarse el corazón de los colombianos gracias a su desempeño como actor, empresario, pero sobre todo como cantante y compositor de reguetón y música latinoamericana.

Sin embargo, ahora está dando de qué hablar en redes sociales. Pues bien, recientemente el puertorriqueño se sumó a los polémicos comportamientos que han tenido varios artistas del género urbano, entre ellos Bad Bunny, por algo que le ocurrió mientras llevaba a cabo uno de sus conciertos.

'Tito el Bambino' es considerado como uno de los mayores exponentes del género urbano. - Foto: Foto tomada de Instagram @titobambinoelpatron

En las imágenes quedó registrado cuando el artista, que se encontraba dando una presentación en Ecuador no quiso recibir una camiseta que le intentaba lanzar un hombre del público. Justo cuando ‘Tito’ empezó a interpretar uno de sus éxitos Flow natural, interactuó con uno de sus asistentes, a quien con evidente molestia le decía que no.

Ante la insistencia de la persona, el puertorriqueño interrumpió por unos segundos su presentación, se agachó, tomó la camiseta que le estaban entregando y se la lanzó al fan en el rostro, bastante enfurecido. Luego prosiguió con su canción.

Minutos más tarde, se puede ver que el artista solicita que aquel hombre fuera retirado de su concierto por seguridad, pues era evidente su molestia.

‘Tito el Bambino’ - Foto: Foto tomada de Instagram @losetodocol

Aunque no se conoce con exactitud la identidad de la persona que enfureció al cantante puertorriqueño, en un principio se dijo que podría tratarse de un fanático, pero cuando la cuenta de Instagram del programa de farándula Lo Sé Todo, del Canal Uno, replicó el video, varios usuarios —que dicen haber estado ahí— dieron su versión de lo que “realmente pasó”.

“Soy Ecuatoriana y acá en mi país pasó eso le querían obligar a ponerse una camiseta de un partido político y él desde el principio dijo que no. Deben respetar su decisión” y “Querían que se colocara una camiseta que tenía un estampado de un partido político y él había dicho que no, que se la querían poner a la fuerza y se molesto”, fueron los comentarios de dos internautas que llamaron la atención entre la publicación, con la aparente ‘explicación’ de lo que sucedió.

Lo cierto es que ‘Tito el Bambino’ no se ha pronunciado al respecto, explicando qué fue lo que realmente ocurrió.

Bad Bunny reapareció en redes: le siguen lloviendo las críticas por tirar el celular de una fanática

Bad Bunny, también conocido como ‘Benito’, se ubicó como uno de los artistas más famosos de 2022, debido al impacto que tuvo el lanzamiento de su álbum Un verano sin ti, el cual ‘la sacó del estadio’ y marcó huella en la industria musical. A este estreno se le unió la gira que realizó por distintos países, reencontrándose con miles de seguidores que aplauden su talento.

Además, a esto se le suma la participación que tuvo recientemente en la edición número 65 de los premios Grammy —la cual premió a lo mejor de la industria de la música— donde el reguetonero puertorriqueño no solo tuvo el honor de llevar a cabo la presentación de apertura de la gala, con la interpretación de El Apagón y Después de la playa, que puso a bailar a los asistentes, sino que también, se llevó el galardón a ‘Mejor Álbum Urbano’, gracias a su éxito Un verano sin ti.

Bad Bunny puso a bailar a todo el Crypto.com Arena de Los Ángeles en la apertura de los Grammy 2023. Foto: Getty Images - Kevin Winter. - Foto: Foto: Getty Images - Kevin Winter.

Pues bien, tras una exitosa experiencia en el evento que reconoce al talento musical, uno de los más importantes de Estados Unidos, el cantante reapareció en su cuenta oficial de Instagram para contar su experiencia en la gala y además agradecer a su público que lo apoya.

“La palabra más bonita que existe es: GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé. Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mí y por eso doy GRACIAS”, escribió en la red social que supera los más de 44 millones de seguidores.

A pesar de haber logrado una gran cantidad de ‘me gusta’, lo que más llamó la atención fueron las reacciones y los comentarios que recibió, unos apoyando su trabajo y, otro, por el contrario, le recordaron el polémico incidente que tuvo con una fanática, después de que le tirara el celular al no querer tomarse una foto, y por cuya situación nunca ofreció una disculpa.

“¿Cuántos celulares tiraste en las premiaciones bro?”, “PERDÓN también es una palabra bonita cuando uno se equivoca”, “apareciste a dar cara”, “No lo sé Rick , parece falso”, “guarden sus teléfonos que ya salió el conejo”, “¿ya no tiras teléfonos?”, “Paga el celular mejor”, “ya, pero no pediste disculpas por el celular que tiraste al agua”, “lárgate rompe celulares”, “y también estás orgulloso por la fan que trataste mal y le tiraste su celular” y “no vayas a tirar el Grammy”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

Bad Bunny actúa en el escenario durante la 65ª entrega de los Premios Grammy 2023 en Crypto.com Arena. Foto: Getty Images - Emma McIntyre. - Foto: Getty Images

Algunos usuarios no olvidan que a inicios de enero, Bad Bunny volvió a quedar en el centro de comentarios en las plataformas, debido a un clip que salió a la luz donde reaccionó de una forma inesperada ante la efusividad de una fan. Las miradas de los curiosos se posaron en un clip que comenzó a difundirse en distintos medios, el cual plasmó el momento exacto en el que el artista no se contuvo y respondió a un comportamiento de aquella persona.

Según se observó en el contenido que publicó la cuenta de Instagram de El gordo y la flaca, Bad Bunny iba caminando por una vía pública cuando una joven mujer se le acercó para grabarse junto a él. La fanática se ubicó muy pegada al artista, por lo que las cosas se tornaron incómodas y el final fue inesperado.

Bad Bunny enfrenta una polémica por arrebatarle y lanzar lejos el teléfono a una fan. - Foto: Getty Images - Instagram @badbunnypr

El cantante se molestó bastante por el comportamiento de la mujer, por lo que decidió arrebatarle el celular y lanzarlo lejos de ellos, dejando sin palabras a las personas que se encontraban cerca. Uno de los hombres que camina con ellos le dijo al puertorriqueño: “Te burlaste, ahí te burlaste”.

Ante estas palabras, Bad Bunny se defendió y aseguró que estaban violando su espacio personal, por lo que tenían que aprender a respetar y hacer las cosas diferentes. “Ella tiene que respetar, tienen que respetar el espacio”, dijo el intérprete de Andrea en Twitter.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió.